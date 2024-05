Packaging dell'uva da tavola, ecco le soluzioni innovative di Trevikart

Trevikart, azienda del Gruppo Pro-Gest, da 50 anni leader di settore e prodotto nell’industria cartaria italiana ed europea, presenta le sue ultime soluzioni per il packaging ortofrutticolo in occasione della fiera Macfrut 2024 a Rimini. Le innovazioni proposte fanno riferimento al settore sempre più in espansione dell'uva da tavola, un’eccellenza che attesta l’Italia come il primo Paese europeo produttore ed esportatore con un milione di tonnellate di uva prodotta.

Al fine di garantire al consumatore finale un prodotto di qualità sempre maggiore, Trevikart ha presentato un nuovo plateau ventilato, un sistema di stoccaggio avanzato progettato per conservare l'uva da tavola direttamente in cella frigo, garantendo una perfetta aerazione e un'ottimale conservazione del prodotto. Una soluzione unica che consente di prevenire la condensa, l'umidità e il deperimento del prodotto, assicurando che l'uva soddisfi una clientela finale sempre più esigente. Packaging su misura, utilizzo di materiali eco-sostenibili e biodegradabili e tecnologie avanzate di stampa e design caratterizzano l’approccio di Trevikart nel settore del packaging ortofrutticolo, offrendo soluzioni per i produttori e i distributori di ortofrutta che desiderano coniugare innovazione e sostenibilità.

Negli ultimi 50 anni, l'Italia ha registrato una crescita notevole nel settore dell'uva da tavola, grazie a varietà sempre più diverse e avanzate tecniche di conservazione. Trevikart vuole essere al centro di questo processo, fornendo tecnologie all'avanguardia e soluzioni innovative per garantire la freschezza e la qualità del prodotto, sia sul mercato nazionale che internazionale. Tra le destinazioni principali delle esportazioni di uva da tavola di origine italiana, la Germania rappresenta il primo mercato con il 35% del totale dell’export, seguito dalla Francia al 20%, mentre il restante 15% si distribuisce tra altri Paesi dell'Unione Europea e al di fuori di essa.

Benedetta Zago, Direttore Generale e Responsabile del mercato ortofrutta di Pro-Gest, ha commentato: «L'uva da tavola italiana rappresenta un patrimonio prezioso della nostra terra, che nel corso degli anni ha conquistato sempre più spazio sulle tavole nazionali e internazionali. Grazie a continue innovazioni nel settore della coltivazione, conservazione e imballaggio, l'uva da tavola italiana è diventata un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Il nostro plateau ventilato rappresenta una soluzione avanzata per mantenere la freschezza e la qualità del prodotto, consentendo ai consumatori di godere di un prodotto di elevata qualità. Continuiamo a collaborare con i nostri clienti per sviluppare soluzioni su misura in grado di garantire una continua crescita e successo per il settore ortofrutticolo italiano».