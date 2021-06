Progress Profiles porta in Spagna l'eccellenza del "Made in Veneto"

Dopo Stati Uniti, Emirati Arabi e un temporary showroom nel cuore di Parigi, Progress Profiles, leader mondiale nella produzione di profili tecnici e decorativi di finitura e sistemi di posa, approda nella penisola iberica e inaugura una nuova filiale ad Alicante. L’azienda, che ha la sua sede principale tra le colline di Asolo, ha messo in campo per il 2021 risorse destinate allo sviluppo di nuove tecnologie e spazi produttivi, alla formazione e all’espansione sul mercato estero, con l’obiettivo di una crescita a doppia cifra: nonostante il momento ancora incerto, quindi, Progress Profiles affronta il nuovo anno con progettualità, confermandosi un punto di riferimento nel settore della ristrutturazione e dell’edilizia.

La nuova sede di Alicante, frutto di un investimento iniziale di oltre 200 mila euro, dispone di un magazzino di 1.000 mq, uno spazio di circa 150 mq destinato a uffici e showroom, e un’area Academy che copre 100 mq dove clienti, architetti, progettisti e agenti, avranno la possibilità di scoprire le ultime novità e tecnologie sviluppate. Sono inoltre previsti corsi di formazione e aggiornamento per approfondire le principali e più interessanti tematiche legate all’edilizia.

“L’apertura della sede di Alicante rappresenta un’importante opportunità con cui misurarci, in quanto quello della Spagna, tra i maggiori produttori internazionali di ceramica al mondo, è uno dei mercati più attenti ed esigenti nel ramo della posa - commenta Dennis Bordin, Presidente Progress Profiles -. Il progetto della nuova filiale si inserisce in un significativo percorso di crescita, sviluppo ed espansione a livello internazionale: ci permette di portare l’eccellenza Made in Italy in un territorio strategico, e di consolidare il posizionamento dell’azienda e le relazioni con i clienti presenti sul territorio”.

Sinonimo di qualità, affidabilità e professionalità, Progress Profiles conta già su due filiali internazionali - nel New Jersey, in USA, e a Dubai, negli Emirati Arabi - che le permettono di raggiungere oltre 80 Paesi in tutto il mondo: si tratta di presenze fondamentali, in quanto l’attività con i mercati esteri genera un significativo 40% del fatturato totale.