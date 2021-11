De Giusti lancia il Prosecco Rosé Extra Dry, un mondo rosa per il prossimo Natale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Novità in casa De Giusti, con il lancio di una nuova referenza, il Prosecco Rosè Doc Millesimato Extra Dry, un vino che soddisfa al contempo gli amanti delle bollicine e dall’altro coloro che apprezzano i vini rosati, in particolare il pubblico femminile, con la garanzia di qualità della famiglia De Giusti, già attiva nella produzione oltre che del vino anche della torrefazione con il brand Manuel Caffè. La cuvée realizzata per questo vino è Glera 90% e Pinot nero 10% privilegia la tipicità del territorio, mantenendo le peculiarità specifiche del vitigno autentico del Prosecco, apprezzato in tutto il mondo. Un rosè charmat di grande eleganza, con la sua bottiglia trasparente ed etichetta rosa coordinata. Un vino dal colore rosa, gusto brioso e dal bouquet fruttato che sprigiona al naso un profumo armonico, fruttato con sentori delicati e note floreali. Al palato armonico, con note dolci equilibrate da una giusta acidità, leggermente sapido. Un vino ideale da abbinare a tutto pasto. Un bellissimo dono da regalare a Natale. “La scelta è caduta su un rosé extra dry, che garantisce il migliore equilibrio tra i profumi freschi della Glera e la struttura del Pinot nero”, spiega Cristina De Giusti, Sommelier e CEO dell’azienda di Conegliano - il nostro intento è quello di creare uno spumante rosato piacevole e leggero che si rivolge non solo ad un pubblico femminile, ma anche ad una platea di estimatori più ampia, penso ai giovani ad esempio. l nuovo Prosecco Rosé entrerà a far parte della linea aggiungendosi al nostro Prosecco Dry ed Extra Dry”. Le uve provenienti dalle zone Doc della provincia di Treviso vengono selezionate con la massima cura dalla famiglia De Giusti, che da oltre 40 anni mette a disposizione il proprio sapere nella valorizzazione della cultura italiana del caffè in tutto il mondo: la scrupolosa attenzione impiegata nella selezione delle monorigini, viene riposta anche nel vino, nella selezione delle uve e in tutte le fasi della filiera produttiva. Prosecco De Giusti rappresenta la dinamicità di una realtà aziendale in continua evoluzione, che grazie alla capacità imprenditoriale dei fratelli Mauro, Cristina ed Emanuela, ora si dimostra capace di elevare un’attività vitivinicola che ha raggiunto una produzione rilevante.