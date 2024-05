Consorzio del prosecco doc: Zanette lascia, parte la corsa alla successione

Si è conclusa venerdì sera verso le ore 19 l’Assemblea dei Soci del Consorzio di tutela della DOC Prosecco da 12 anni guidata dal Presidente Stefano Zanette che dopo 4 mandati consecutivi ha deciso di lasciare questa carica e ha ripercorso la storia della Denominazione, presentando il bilancio consuntivo delle attività portate avanti nel 2023 e nel primo trimestre 2024 e la previsione delle iniziative in cantiere nell’anno in corso. A portare un saluto e a complimentarsi per i risultati raggiunti dalla Denominazione ‘per nulla scontati’ e diventati ‘esempio e ispirazione per molte altre realtà, sono intervenuti il Presidente dell’ICE Matteo Zoppas e l’Assessore all’Agricoltura della Regione del Veneto Federico Caner. Un riconoscimento è giunto via lettera anche dai governatori della Regione Veneto Luca Zaia, e del FVG Massimiliano Fedriga. Per il lavoro svolto, ha ringraziato con uno scritto di encomio anche il Ministro Francesco Lollobrigida.Nel corso dell’incontro i soci presenti all’Assemblea hanno approvato all’unanimità sia il bilancio di esercizio 2023 che il previsionale 2024. Approvati anche tutti gli altri punti all’Ordine del Giorno.

È seguita la presentazione sintetica - attraverso dati, immagini e obiettivi conseguiti – dell’impressionante mole di attività legate ai più importanti ambiti di intervento del Consorzio: tutela del sistema produttivo e del consumatore, promozione e valorizzazione della Denominazione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è ora tenuto a esprimere il presidente che succederà a Zanette in una data ancora non definita e che verrà individuata a breve dal Consigliere più anziano. Secondo le prime indiscrezioni in pole per la presidenza ci sarebbero Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, vicepresidente uscente del Consorzio, e Giancarlo Guidolin, della cantina sociale di Ponte di Piave.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione (in cui non figura nessuna donna) figura anche lo stesso Stefano Zanette che ha concluso l’incontro con un commovente intervento, applauditissimo, durante il quale ha tracciato un ritratto della Denominazione dal momento in cui è stata concepita ad oggi, passando attraverso i vari passaggi e gli importanti risultati raggiunti in questi 15 anni di vita. Ha quindi ringraziato tutti i dipendenti, i colleghi Consiglieri, il Direttore Luca Giavi e il Vice Direttore Andrea Battistella e i numerosi collaboratori che hanno contribuito con il loro impegno al clamoroso successo della Denominazione Prosecco DOC, che anche oggi, in controtendenza rispetto al mercato del vino nel suo complesso, registra un trend positivo.

Tutti i nomi degli eletti

I vinificatori: Antonio Zuliani, Pietro Zambon, Roberto Lorin, Franco Passador, Claudio Venturin, Stefano Berlese, Giovanni Ciet, Giancarlo Guidolin, Pierclaudio De Martin, Giancarlo Moretti Polegato, Domenico Zonin, Stefano Zanette.

I viticoltori: Giuseppe Facchin, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, Mattia Mattiuzzo.

Imbottigliatori: Alessandro Botter, Gabriele Cescon, Giorgio Serena, Antonio Brisotto, Giorgio Pizzolo, Alessio Del Savio.

Collegio sindacale: Giuseppe Fiabane, Flavio Bellomo, Sandro Sartor, Ivan Molaro, Marco Filippi.