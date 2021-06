Consorzio Docg, eletto il nuovo CdA: Bortolomiol in pole per la presidenza

Si è tenuta ieri martedì 29 giugno, presso il Cinema Teatro Careni a Pieve di Soligo, l’assemblea del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, su prima e unica convocazione del Consiglio di Amministrazione per il rinnovo degli organi amministrativi. Il Presidente uscente del Consorzio di Tutela, Innocente Nardi, ha aperto i lavori dell’Assemblea alla presenza di 225 soci pari a 28.261 voti presenti su un totale di 29.209 aventi diritto, equivalente al 97%. I rumors danno Elvira Bortolomiol in pole position per la presidenza.

L’assemblea ha eletto:

I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela:

Imbottigliatori

Gianfranco Zanon, Valdo Spumanti (7312 voti)

Stefano Gava, Villa Sandi (6243 voti)

Lauro Pagot, La Marca Vini e Spumanti (6056 voti)

Loris Vazzoler, Santa Margherita (5092 voti)

Elvira Bortolomiol, Bortolomiol (4895 voti)

Andrea Dal Cin, Canevel Spumanti (4844 voti)

Vinificatori

Giuseppe Collatuzzo, Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto (4982 voti)

Piero De Faveri, Cantina Colli del Soligo (4938 voti)

Franco Varaschin, Cantina Produttori di Valdobbiadene (4805 voti)

Ivo Nardi, Perlage (4599 voti)

Gianluca Frassinelli, Az. Agr. Frassinelli Gianluca (4366 voti)

Viticoltori

Marco Spagnol, Spagnol Soc. Agr. di Orazio Spagnol & C. (3013 voti)

Lodovico Giustiniani, Borgoluce Soc. Agr. (2679 voti)

Cinzia Sommariva, Sommariva Soc. Agr. Palazzo Rosso (2557 voti)

Leonardo Ronfini, Az. Agr. Ronfini Leonardo (1411 voti)

I membri del Collegio sindacale:

Presidente del Collegio Sindacale: Adriano Lorenzon

Sindaci effettivi

Valerio Fuson

Ermes Busetto

Sindaci supplenti

Giuseppe Fiabane

Andrea Curtolo

I membri del Collegio dei Probiviri:

Prof. Avv. Bruno Barel

Prof. Vasco Boatto

Avv. Stefano Zanchetta

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione si riunirà prossimamente per eleggere il Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.