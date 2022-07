Proxital Srl fa un bilancio positivo sulla sicurezza sul lavoro in fabbrica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In concomitanza con la presentazione dei dati della Relazione annuale INAIL relativa allo scorso 2021, anche Proxital Srl, azienda produttrice di plastiche espanse di Motta di Livenza, fa un punto sulla gestione delle procedure interne per garantire la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro in fabbrica e sui dati relativi agli infortuni. E se dai dati nazionali INAIL emerge che gli infortuni denunciati sono aumentati del 20% durante lo scorso anno, Proxital segnala con grande soddisfazione invece un trend in netta diminuzione e in controtendenza con i dati nazionali. Il periodo che esamina Proxital va infatti dal 1° gennaio 2016 al primo semestre del 2022 compreso e rivela che il primo semestre 2022 si conclude con il 50% esatto in meno degli infortuni 2021 (che già erano in calo rispetto al passato) e con addirittura un 74% in meno di giornate di assenza, a testimonianza della lieve entità dell’infortunio. Ecco come Emanuele Ronzini, CEO di Proxital, si spiega il risultato tanto soddisfacente. “Proxital è un’azienda che da sempre lavora per ottenere una produzione competitiva e di qualità e sempre in accordo con l’esigenza primaria di garantire la salute e la sicurezza delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori. Negli anni, non abbiamo mai lesinato in investimenti sulla sicurezza e ci siamo avvalsi dei progressi costanti del nostro dipartimento interno di Ricerca e Sviluppo, grazie al quale non abbiamo mai smesso di ammodernare e rinnovare macchinari e stabilimento in generale. Passando anche attraverso una spinta digitalizzazione della fabbrica”.

“Infatti”, prosegue Thomas Zanutto Operations Officer di Proxital, “fin dal 1998, anno di fondazione dell’azienda, abbiamo sempre puntato su procedure, strumenti, dispositivi e formazione che fossero la base di una solida cultura della sicurezza. Nell’ultimo biennio ad esempio, ci siamo avvalsi di LODESTAR, un software di gestione del personale operativo in fabbrica, che attraverso smartwatch e monitor invia istruzioni precise e puntuali sulle attività da svolgere, ricordando ad ogni inizio turno e in ogni momento critico le disposizioni sulla sicurezza da rispettare; il sistema invia notifiche che dovranno essere dichiarate direttamente dal singolo operatore sull’avvenuta esecuzione dell’attività stessa. Questo sistema è estremamente flessibile e ci consente di gestire ogni tipo di attività prevista durante il turno di lavoro, non solo in merito alla produzione in senso stretto, ma anche tutte quelle attività che ruotano intorno al lavoro umano nello stabilimento: gestione personale, gestione del processo, qualità, ambiente, manutenzioni e logistica.” I dati rilevati, sicuramente positivi e incoraggianti, non faranno comunque distogliere lo sguardo dalle questioni di sicurezza sul lavoro che per Proxital restano cruciali e sempre al centro dell’attenzione.