Radio Palazzo Carli, la radio comunitaria del territorio che vive grazie ai fondi dell'8xmille

Sacilese doc e docente di informatica all’Università di Udine, Angelo Montanari è stato eletto recentemente presidente di Radio Palazzo Carli, una radio comunitaria nata nel 1985 da un’intuizione dell’allora parroco di Sacile, mons. Pietro Mazzarotto. «Radio Palazzo Carli - spiega Montanari - ha sempre avuto una duplice dimensione: è una radio che nasce in una parrocchia, quella del duomo di Sacile, ma è anche una radio diocesana. Questa duplice dimensione è nel suo Dna e la radio cerca di mantenerla nel tempo». In un'intervista, Angelo Montanari, presidente di Radio Palazzo Carli, ci racconta il valore di questo progetto e di quanto sia prezioso il contributo dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, che sostiene in modo importante anche la Radio.

Radio Palazzo Carli tra presente e futuro

Qual è il presente e qual è il futuro di Rpc - Radio Palazzo Carli?

«Siamo in un tempo di grandi rivolgimenti e tutto il mondo della comunicazione sta cambiando. Attualmente la forma di comunicazione privilegiata è quella dei social e l’effetto è quello della crisi della carta stampata. Con ChatGpt e l’intelligenza artificiale, poi, il timore del giornalismo è di essere, se non sostituito, almeno fortemente assistito da questa nuova realtà. La radio e la televisione resistono. Tuttavia, è un mondo diverso: la gente ascolta di tutto e comunica in continuazione».

Si rende necessario trovare uno specifico per la radio che non può più essere quello di qualche anno fa...

«Ho in mente qualche parola chiave. Una è intermediazione, cioè abbiamo bisogno di qualcuno che sia capace non solo di parlare ma anche di leggere e di andare all’essenziale di quello che accade. Questo è certamente il compito del giornalista e del giornalista radiofonico. E poi c’è la dimensione comunitaria: la comunicazione non è più monodirezionale; chi ascolta vuole anche poter parlare e poter interagire. Rpc è una radio comunitaria e per lei questo rapporto con i suoi ascoltatori diventa ancora più importante: dobbiamo trovare il modo di renderli sempre più protagonisti. Fa parte dell’essenza della radio».

Angelo Montanari

I contributi dell'8xmille

Un’altra parola chiave è “diocesanità”, anche perché la diocesi, grazie al contributo dell’8xmille, sostiene in modo importante Rpc.

«Questo contributo è assolutamente essenziale. Con l’8xmille la Chiesa Cattolica sostiene tantissime opere nell’ambito del volontariato e della carità: anche l’informazione rientra nell’ambito della carità. Come radio, in realtà, usciamo anche dai confini della diocesi: con gli strumenti tecnologici che si stanno imponendo, con la transizione dall’FM al digitale, andremo su un territorio sempre più ampio, probabilmente in tutto il Veneto. Credo che questa dimensione diocesana possa aiutarci a stabilire delle sinergie anche con gli altri mezzi di comunicazione del territorio. Probabilmente in futuro non avrà più senso parlare di radio, settimanale diocesano e tv locale, ma dovremo parlare di un insieme collegato, di una rete di mezzi di comunicazione, dove ciascuno con le proprie specificità trasmette e condivide una serie di contenuti e di messaggi.

Credo che la radio abbia la necessità di definire sempre meglio la sua proposta e la sua identità. Una identità dialogante, certo, ma anche chiara. Penso alle celebrazioni eucaristiche e ai momenti forti della diocesi, innanzitutto, ma credo che dovremo anche avere la capacità di entrare dentro le vicende del mondo locale e del nostro territorio con una prospettiva originale. Ora c’è tanta comunicazione, c’è tanta gente che parla: proprio per questo dovremo riuscire a dire qualche parola originale».

E poi c’è a relazione con la parrocchia...

«Questa è una costante, un elemento che c’è da sempre. Credo che il tempo della pandemia abbia consentito ad una platea più ampia di seguire, ad esempio, le celebrazioni liturgiche della parrocchia. È chiaro che non si tratta di una dimensione sostitutiva: sono professore universitario e sono convinto che le lezioni in presenza siano un’altra cosa rispetto a quelle seguite online. Pertanto, la partecipazione in presenza ai momenti comunitari è fondamentale; al tempo stesso, per tutte le persone che per vari motivi sono impossibilitate a spostarsi, seguire attraverso la radio diventa un’opportunità preziosa. Accanto alle dirette legate alle celebrazioni, vogliamo far crescere una serie di altre trasmissioni - penso a “Vangelo e vita” che riflette settimanalmente sul vangelo o al “Buon Samaritano” che parla delle esperienze di carità sul nostro territorio - che contribuiscono a dare originalità alla nostra radio e a mantenere il contatto con la comunità ecclesiale, anche fuori dei confini di Sacile».

L'innovazione e la condivisione

Radio Palazzo Carli sta partecipando al progetto Dab+, cioè il passaggio dall’FM al segnale digitale. Un passaggio oneroso, ma anche, a quanto sembra, obbligato...

«Una radio come Rpc, che si regge non sulla pubblicità ma su contributi come quello della diocesi e di altre istituzioni pubbliche, non ha molte risorse a disposizione. Tuttavia, abbiamo deciso - e mi sembra sia la decisione giusta - di aderire a questo progetto: facciamo parte di un consorzio di radio del Veneto che sta implementando il passaggio al Dab+. Un passaggio che avverrà in qualche anno, non è immediato, e sostituirà la trasmissione analogica tradizionale in FM. Questo passaggio comporterà una serie di vantaggi sia dal punto di vista della qualità della recezione sia della copertura. Siamo presenti anche in rete, in streaming; stiamo anche trasmettendo in Dab+. In questa fase, dobbiamo mantenere aperte le vecchie e le nuove modalità: se una radio vuole stare nel proprio tempo, questa è una strada obbligata, che ha un costo e noi stiamo cercando di fare del nostro meglio. È una scommessa, ma contiamo di farcela e di arrivare fino in fondo».

Radio Palazzo Carli e le altre radio comunitarie sul territorio sono in qualche modo dei presidi di libertà. Voci preziose nel panorama dell’informazione in Italia. Cosa ne pensa?

«Mi viene in mente una canzone di Eugenio Finardi, “La radio”, che era dedicata alle radio libere: è una canzone del 1976, che mi sembra assolutamente attuale. In effetti, queste radio sono uno spazio di libertà, di cui forse non siamo consapevoli fino in fondo e che diamo per scontate: ce ne accorgiamo solo quando vengono a mancare. Noi faremo di tutto quindi per tenerla in vita e per rinnovarla. La radio di oggi non è quella di ieri. Teniamo in modo particolare alla professionalità di chi ci lavora. Queste radio sono nate spesso in modo artigianale, con tanto volontariato, e continuano anche oggi grazie al volontariato. Ma hanno anche fatto crescere una certa professionalità. Pertanto, noi vogliamo certamente mantenere questa dimensione comunitaria e di volontariato, però vogliamo anche essere attenti alla professionalità sia dal punto di vista tecnologico sia giornalistico. Ci auguriamo di andare avanti così e di allargare la nostra platea di ascoltatori e di riuscire a entrare sempre più in contatto con mondi nuovi, come ad esempio il mondo giovanile».

Ha un messaggio per i lettori?

«Ascoltateci. Fateci arrivare le vostre opinioni, le vostre reazioni, i vostri desideri. Siamo una radio comunitaria, a servizio della comunità, siamo assolutamente interessati ad entrare in sintonia con il mondo dei nostri ascoltatori, con la nostra comunità, sia civile sia ecclesiale».

Per sostenere Radio Palazzo Carli firma per l'8xmille alla Chiesa Cattolica.