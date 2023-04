Ragtag XR Studio entra a far parte del Gruppo Eurosystem

Ragtag XR Studio, specializzato in Tecnologie Immersive e fondato a Modena nel 2018, entra ufficialmente nel Gruppo Eurosystem, storica azienda veneta con più di 40 anni di esperienza nel settore IT, diventandone la nuova e quarta Business Unit denominata “YReality – Immersive Technologies”. I due titolari, Eugenio Gatto e Fabio Puviani, commentano con entusiasmo la conclusione di questa operazione che conferma l’importanza delle tecnologie immersive nel presente e futuro delle aziende.

I commenti

«L’ingresso in Eurosystem rappresenta un punto di arrivo ma soprattutto di ripartenza perché significa lavorare in un Gruppo di respiro internazionale» spiega Fabio Puviani, BU Manager & PM di YReality. «In Eurosystem abbiamo trovato un team straordinario e un ambiente stimolante» conclude Eugenio Gatto, BU Manager & Technical Sales di YReality. Dopo l’annuncio dell’avvenuta fusione dell’aziende friulana Nordest Servizi e l’incorporazione di Fill in The Blanks, continua la crescita del Gruppo trevigiano in questo 2023. Gian Nello Piccoli, ceo del Gruppo Eurosystem, commenta quest’ultima acquisizione e l’importanza di investire sempre in nuove tecnologie come la realtà aumentata e la realtà virtuale. «Credo fortemente che le tecnologie immersive aiuteranno le aziende a migliorare le proprie performance aziendali e produttive. Durante la fiera Mecspe abbiamo presentato quello che per noi sarà il connubio fra le nostre soluzioni di Industria 4.0 e le Immersive Technologies della nuova Unit. Quest’ultimo inserimento conferma inoltre la nostra continua ricerca di ulteriori aziende da aggregare all’interno del Gruppo per intensificare ulteriormente il nostro sviluppo che con costanza continua a crescere su tutto il territorio - spiega Piccoli -. La nuova entrata è stata resa possibile grazie ad una visione più ampia che ha ci ha visti entrare a nostra volta nel Gruppo internazionale Smart4Engineering, uno dei principali leader europei nel mercato della trasformazione digitale che conta 2.500 professionisti, 250 milioni di euro di consolidato e che investe in Italia, Francia, Portogallo e Spagna» conclude il ceo del gruppo Eurosystem.

Gruppo Eurosystem

Gruppo veneto di Information & Communication Technology con più di 40 anni di storia: nasce a Treviso nel 1979 per accompagnare le aziende del territorio nella trasformazione digitale e nel tempo estende la sua presenza in tutto il Nord e Centro Italia. La società, con headquarter a Treviso e filiali oggi a Milano, Bergamo, Bologna, Udine, Firenze, Modena e Ferrara, conta 150 collaboratori ed è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di Soluzioni Applicative & Industria 4.0 (software ERP, MES, APS, I-Napsy 4.0) Business Analytics (Business Intelligence, CRM, Controllo di gestione) Servizi IT e Cyber Security aziendale, per aziende di ogni dimensione. Nel 2022 entra a far parte del Gruppo internazionale Smart4Engineering, uno dei principali leader europei nel mercato della trasformazione digitale che conta 2.500 professionisti, 250 milioni di euro di consolidato e che investe in Italia, Francia, Portogallo e Spagna.