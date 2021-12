Razzolini e Donazzan in visita istituzionale a tre aziende del trevigiano

Il consigliere regionale Tommaso Razzolini del gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni, ha preso parte alla visita istituzionale a tre aziende venete del territorio trevigiano in qualità di membro della Sesta Commissione consiliare permanente in Consiglio regionale in tema di politiche per il lavoro, in compagnia dell’assessore al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan. La visita istituzionale ha incontrato dapprima l’azienda Gruppo Padana di Paese dei fratelli Gazzola, specialisti dal 1988 nella produzione di giovani piante da seme e da talea di elevata qualità, frutto di una continua ricerca di soluzioni produttive più performanti effettuate in stretta collaborazione con Università, ibridatori e clienti.«»

In seguito l’incontro si è spostato nella sede dell’azienda Baggio De Sordi di Giavera del Montello, specializzata nell’allestimento di veicoli commerciali e per emergenze, una realtà con radici profonde, che si nutre di una esperienza maturata in più di 50 anni di attività, e che crede profondamente nella ricerca, investendo continuamente in progettazione e capacità produttiva. La visita odierna si è conclusa con l’incontro della società agricola Nobili Terre Italiane di Giavera del Montello, nascente consorzio per aziende agricole delle eccellenze alimentari del Made in Italy.

“Quella di oggi è stata un’ottima occasione per raccogliere e condividere le istanze di tre aziende di riferimento per il proprio settore nel panorama trevigiano e veneto, aziende che grazie alla propria visione imprenditoriale fatta di lavoro e sacrifici, sono cresciute pur restando legate al territorio, accumunate dalla tradizione che si intreccia alla ricerca e all’innovazione. Elementi preziosi per il dibattito e il confronto sui tavoli della Sesta Commissione in tema di politiche per il lavoro, tema chiave per Fratelli d’Italia e centrale, assieme alla semplificazione, anche nella manovra di bilancio in atto in Consiglio Regionale” - ha dichiarato il consigliere regionale Tommaso Razzolini.