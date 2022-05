Realtà virtuale e Metaverso: a Treviso riapre il Lab degli Industriali

Sono ripresi lunedì sera gli incontri gratuiti Making Makers in FabLab Treviso: una serie di eventi gratuiti per privati e aziende in cui ascoltare le esperienze di professionisti e degli altri makers, imparare a utilizzare le macchine e scoprire i software più diffusi nell’ambito della modellazione 3D e non solo.

In particolare, l’ultima serata aveva come oggetto la Realtà Virtuale, dove il mondo fisico e il mondo digitale si uniscono nel Metaverso, spazio tridimensionale dove tramite un visore e dei controller è possibile interagire e provare esperienze immersive esplorando, anche con altri utenti, infiniti mondi. Vista la grande accelerazione e diffusione di queste tecnologie, FabLab Treviso ha voluto raccontarne la storia, dalla nascita fino ai più recenti sviluppi e dar modo ai partecipanti di provare i visori e scoprire i possibili utilizzi e futuri sviluppi non solo per applicazioni ludiche ma anche nell'ambito lavorativo, della formazione e dell'educazione. La serata si è conclusa con un momento di Networking Pizza offerta da FabLab Treviso dove i partecipanti hanno potuto conoscere FabLab e scoprire come può accelerare i tuoi progetti, incontrare altri maker e ascoltare le loro esperienze.