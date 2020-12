Regali di Natale, Confartigianato: «Sosteniamo gli artigiani locali»

Manca sempre meno alle festività natalizie e, nella Marca, sono a rischio 337 milioni di euro di spese per l’artigianato su 1miliardo e 934 milioni a livello regionale e 24,5 miliardi a livello nazionale. 337 milioni la stima delle spese natalizie in prodotti e servizi tipici artigianato in Veneto; il 58,6% per alimentari o bevande e il 17,5% per prodotti di abbigliamento o accessori, 5.426 le imprese artigiane trevigiane potenzialmente interessate (il 27,3% del totale artigianato), 20.045 i loro addetti (38,7% del totale artigianato).

«Facciamo acquisti responsabili: compriamo dai produttori locali, dai negozi artigianali. È una scelta di qualità, che valorizza l’identità del nostro territorio. È una scelta responsabile perchè in questo momento di difficoltà un acquisto si traduce in un gesto concreto di supporto agli imprenditori e ai loro dipendenti. E’ una scelta che alimenta la filiera del commercio di vicinato. È una scelta che sostiene le nostre comunità. Questo Natale sarà senz’altro differente dai precedenti perché limitato nella convivialità e negli spostamenti - spiega il presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana Vendemiano Sartor - l’invito è di ricostruire legami sociali anche attraverso l’acquisto di un prodotto o di un servizio artigiano.

Da una nostra indagine su dati Istat sui consumi delle famiglie nel corso del 2019, stimiamo infatti 337 milioni (1 miliardo 934 milioni di euro l’ammontare regionale) la spesa natalizia (mese di dicembre) di prodotti e servizi tipici dell’artigianato; il 58,6% destinato ad alimentari/bevande ed il 17% ad abbigliamento/accessori. Ben 5.426 imprese trevigiane delle 30.016 venete potenzialmente interessate (il 27,3% del totale artigiano trevigiano) che offrono lavoro a 20.045 addetti (108.753 veneto), il 38,7% del totale artigianato della Marca. Alimentazione, abbigliamento e accessori da soli rappresentano il 75,6% della spesa per 254 milioni ma di rilevo anche le spese per mobili e arredo (17 milioni di euro pari al 5%), articoli per la casa (9 milioni di euro), giocattoli e libri (16 milioni), beni e servizi per la cura della persona (41 milioni di euro pari al 12%). Dallo scorso febbraio le imprese - prosegue Sartor - hanno lottato per difendere una cultura del lavoro e della sicurezza. In questo mese che assume date festività un valore particolare chiediamo un gesto di attenzione che si traduce anche in un legame con il proprio territorio. Comperare artigiano, manufatti e servizi, è più facile di quanto si possa immaginare. Le imprese trevigiane si sono dotate anche di sistemi di vendita online per soddisfare le esigenze dei clienti. Per questo Natale facciamo regali che valorizzino il patrimonio e la tradizione della cultura locale del fare. Scegliamo artigiano».