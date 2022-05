Reputazione: per i manager quella sociale è più importante di quella economico-finanziaria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Per i manager conta molto più la reputazione sociale di quella economica. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Federmanager Treviso e Belluno, associazione che raggruppa 1200 dirigenti delle aziende industriali delle due province, che evidenzia quanto gli aspetti etici contino oggi per i manager. “Diventa oggi sempre più importante – conferma Alessandra Duprè, la presidente di Federmanager Treviso e Belluno – che i dirigenti d’azienda sappiano non solo governare la propria immagine, ma anche tutelarla e monitorarla. In una parola, debbono imparare a creare e costruire la propria reputazione, in tutte le vari dimensioni, sia nei confronti dei dipendenti o dei clienti, che nei confronti degli stakeholders e della società stessa. Una visione, quindi, a 360° da parte di chi ha la grande responsabilità di guidare le aziende nelle prossime sfide della digitalizzazione e della sostenibilità”. Che quello della reputazione sia un valore importante, lo dimostrano i dati del sondaggio realizzato tra gli associati di Federmanager Treviso e Belluno. Lo è, infatti, moltissimo per il 62,8% e molto per il 33,3%. Sorprende, però, che la dimensione reputazionale ritenuta più importante oggi sia più quella sociale (per il 64%), rispetto a quella economica e finanziaria (per il 48%). È comunque evidente a tutti i dirigenti come la reputazione si giochi soprattutto online, dove l’85% dei manager predilige come piattaforma social Linkedin (85%), seguito da Facebook (42%) e Instagram (41%), In genere usano comunque i canali social per postare contenuti legati al proprio lavoro, con una media di un post a settimana. Uno su dieci, infine, dichiara di aver subito nell’ultimo anno attacchi alla propria reputazione.

Proprio il tema della Reputazione sarà al centro del convegno che Federmanager Treviso e Belluno terrà il prossimo sabato 28 maggio, a partire dalle ore 10,30, all’Auditorium Fondazione Cassamarca (Piazza delle Istituzioni 7). A rispondere a domande su quanto conti oggi la reputazione, quanto incide nel capitale personale ed in quello aziendale e come creare e soprattutto tutelare la propria reputazione, sarà un panel di ospiti prestigiosi che approfondiranno questi temi nel convegno dal titolo “Reputazione. Il capitale del futuro”, per offrire una visione a 360° di quello che è certamente un argomento di grande attualità. Il programma del convegno vedrà un’introduzione di Davide Ippolito, autore del docufilm “Reputazione a rischio” di cui verranno proiettate alcune clips e direttore della rivista “Reputation Review”, cui seguirà una tavola rotonda moderata dal giornalista Claudio Brachino che avrà come ospiti la digital manager Veronica Civiero, lo chef Filippo La Mantia, la filosofa ed autrici di saggi dedicati alla reputazione Gloria Origgi, direttore di ricerca del CNRS di Parigi, e Giovanni Zoppas ceo di Tecnica Group. In chiusura dei lavori è previsto un intervento del direttore di Federmanager nazionale Mario Cardoni.