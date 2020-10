Due progetti di giovani imprese venete, premiata l'agenzia Fkdesign

Al concorso nazionale Mediastars per la pubblicità e la comunicazione, l'agenzia di comunicazione di Castelfranco Veneto Fkdesign si aggiudica ben tre premi per il progetto Persentio, giovanissima impresa di profumazioni ambientali originaria di Resana, il nuovo brand che punta alla celebrazione delle emozioni al di là di ogni dimensione spazio-temporale. Grazie a questo nuovo progetto l'agenzia castellana si è aggiudicata il secondo premio come Miglior Packaging Design, il primo posto come Miglior Packaging non-food e si è aggiudicato una Special Star per la direzione creativa. Non è la prima volta che Fkdesign conquista il podio seguendo progetti di piccole aziende emergenti. A luglio al concorso Agorà, dedicato alla progettazione, al design e all'architettura e anche all'importante competizione nazionale Interactive Media Key per il miglior progetto web Business to Business, si era aggiudicata un altro premio con il gestionale in-cloud per impiantisti Hopperix di Oneclike con sede a San Donà di Piave (TV), un progetto che ha avuto come punto di partenza l'esplorazione del mercato e l'individuazione dei bisogni latenti o insoddisfatti del target. In questo caso è stato delineato un posizionamento di marca e un gestionale studiato ad hoc per facilitare la vita dell'impiantista. Il progetto era salito sul podio con la celebre marca dolciaria veronese Bauli.

«Lavorare con delle giovani startup è un'attività veramente stimolante, che insegna molto e che permette di sondare territori inesplorati – ha dichiarato Federico Frasson, managing director di Fkdesign - Questi premi sono significativi per noi non solo perché gratificano il nostro lavoro ma perché ci fanno capire come l'analisi, la disciplina e il metodo possano essere la chiave per raggiungere grandi risultati, ancora prima del processo creativo. È fondamentale comprendere che nonostante le risorse delle giovani aziende siano limitate, i traguardi da raggiungere sono infiniti se si riesce a creare unicità, distintività e credibilità. Questi sono gli ingredienti fondamentali per creare marche di successo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni scorsi Fkdesign ha ricevuto le cinque stelle premio al concorso Mediastars che, oltre ai tre premi destinati al progetto Persentio, hanno incluso il progetto Zaghis (brand del settore dolciario) per il Graphic design ed il premio speciale per Greenatural (brand di prodotti ecosostenibili per la cura della persona e della casa) dove Fkdesign si è aggiudicata un premio speciale per l'art direction. In questo 2020 Fkdesign ha raggiunto otto premi totali, un grande traguardo a coronare il ventesimo anniversario di attività dell'agenzia di Castelfranco Veneto.