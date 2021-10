“Restiamo a Silea”: ecco il nuovo progetto attivo per il commercio locale

Il Comune di Silea, nell’ambito della programmazione a sostegno delle attività del territorio, ha patrocinato e contribuito alla campagna “ResTiAmo a Silea” promossa da A.I.C.A.SA APS, l’Associazione di Imprenditori, Commercianti e Artigiani di Silea. Grazie al sostegno del Comune, è stato realizzato il primo portale territoriale www.hellosilea.net, che si propone di contribuire al rilancio delle attività economiche di vicinato, aiutare la cittadinanza a riscoprire le eccellenze del territorio e tornare ad apprezzare gli acquisti “sotto casa”. La campagna ha visto anche la realizzazione di 5.000 shopper contenenti un kit di buoni sconto dal valore di € 100 da spendere nei negozi di Silea aderenti all’iniziativa, che risultano essere quasi un’ottantina.

“La nostra Amministrazione sta investendo da diversi anni sul marketing urbano, con un percorso coordinato che ha visto coinvolte associazioni e attività commerciali in un dettagliato piano di analisi e formazione, che ha portato al riconoscimento del Distretto del Commercio da parte della Regione Veneto. Questa iniziativa si inserisce all’interno delle azioni previste dal Piano di Marketing Urbano a sostegno delle attività del territorio” sottolinea il Sindaco Rossella Cendron.

“I lavori per arrivare alla creazione di A.I.C.A.SA sono iniziati 24 mesi fa: con una pandemia di mezzo, che ha toccato nel profondo noi commercianti e imprenditori, sono state la forza, la resilienza e i confronti costruttivi che ci hanno portato a costruire progetti come RESTIAMOASILEA, HELLOSILEA e altre iniziative che presto arriveranno. Grazie anche all’Amministrazione che ha creduto e cofinanziato il nostro progetto” dichiara Marco Zanatta, Presidente di A.I.C.A.SA Nei prossimi mesi sono in cantiere diversi aggiornamenti e novità all’interno del portale, ma anche mediante iniziative concrete sul territorio. Per rimanere aggiornati sulle attività, visitare hellosilea.net o seguire le pagine Facebook e Instagram Hello Silea.