ArredissimA: bilancio in attivo e nuove aperture, aspettando il lancio ufficiale della linea Berloni

ArredissimA consolida la propria posizione sul mercato e si prepara per nuove aperture. Nel 2023 il bilancio della holding veneta del mobile ha raggiunto quota 100 milioni di euro, rinsaldando il risultato siglato nel 2022 con ottime prospettive di crescita, circa il 30% stimato, anche per il 2024. Quello appena trascorso ha rappresentato per il celebre brand di arredamento fondato nel 1995 da Ottavio Sartori e Franco Rinaldi, un anno di semina, caratterizzato da importanti investimenti pubblicitari e culminato, ai primi di ottobre, nell’acquisto dello storico marchio di cucine Berloni con un’operazione finanziaria dal valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Ora l’azienda sta iniziando a raccogliere i frutti delle scommesse fatte negli ultimi dodici mesi e non a caso ha archiviato il primo quadrimestre del 2024 con un incremento delle vendite pari a + 43%. Vendite che peraltro, stando alle analisi ufficiali, dovrebbero aumentare ancora e toccare 170 milioni di euro entro fine dicembre consentendo così al Gruppo di ipotecare l’anno con un fatturato finale complessivo di 130 milioni di euro. Un traguardo significativo che sarà nuovamente condiviso con tutti i dipendenti ai quali verrà destinato il 5% degli utili sotto forma di welfare.

Alla luce di queste previsioni incoraggianti, ArredissimA progetta di ingrandirsi ancora e ha già messo nero su bianco il calendario delle prossime inaugurazioni. Attualmente, infatti, gli showroom a marchio ArredissimA sono 25 dislocati principalmente tra Nord Italia, Centro Italia e Sardegna. L’ultimo ad aprire i battenti, pochi giorni fa, è stato lo store di Perugia. In autunno ne apriranno altri tre, compreso quello molto atteso di Caserta con cui la holding inizierà a coprire anche il Sud della Penisola, mentre per il 2025 sono state individuate quattro ulteriori location da coprire, rispettivamente a Bari, Mestre, Pescara e Vicenza.

Dichiara Ottavio Sartori, Co-fondatore e titolare di ArredissimA: «Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose. L’azienda è in salute e abbiamo tanti progetti in cantiere. A breve presenteremo un nuovo modello di cucina multiaccessoriata, pensata appositamente per favorire una maggior comodità di utilizzo. Le campagne pubblicitarie realizzate nel 2023 ci stanno restituendo ottimi riscontri in termini di apprezzamenti e nuovi clienti e l’acquisto del marchio Berloni ha rappresentato un punto di svolta importante. È proprio su questo aspetto che ci stiamo concentrando adesso, perché da qui a sei mesi vorremmo completare il progetto “Berloni by ArredissimA” con corner dedicati in tutti i nostri punti vendita italiani. Inizieremo ad allestirli in autunno per arrivare a coprire l’intera rete di 28 showroom entro dicembre e lanciare ufficialmente la nuova linea all’inizio del 2025».