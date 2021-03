Risparmio, nell’incertezza del presente i trevigiani cercano una maggiore sicurezza

A che cosa pensano i trevigiani quando si parla di risparmio? Uno su cinque - il 20% - alla preoccupazione per lo stato delle proprie finanze, alimentata dalla congiuntura del momento, il 58% ci vede una risorsa per affrontare anzitutto un presente complesso, mentre un ulteriore 22% lo associa all’idea di futuro e alla possibilità di un domani più solido per la famiglia e i figli. Lo evidenzia l’Osservatorio Sara Assicurazioni, la Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI. Dati che si inseriscono nel quadro della crisi economica generata dalla pandemia, che ha determinato un senso generale di incertezza, con ripercussioni su famiglie e attività. Incertezza che va di pari passo, non a caso, con l’aumento dei depositi bancari in Italia, cresciuti a gennaio 2021, come segnala l’Abi, di circa 181 miliardi rispetto all’anno prima raggiungendo quota 1.744 miliardi.

Gli abitanti di Treviso si confermano un popolo di risparmiatori, con il 50% che afferma di vivere il presente cercando abitualmente di mettere da parte qualcosa per affrontare possibili imprevisti e difficoltà e addirittura un 18% che si dice sempre parsimonioso, al punto da fare rinunce oggi per riuscire a pianificare meglio il domani. Nella gestione dei soldi la tecnologia si ritaglia uno spazio sempre maggiore, tanto che il 44% si dichiara propenso ad affidarsi in misura crescente anche ad app e sistemi fintech per gestire l’economia domestica e organizzare il budget familiare.

Ma oltre a pensare al presente, i trevigiani riconoscono l’importanza di una pianificazione del futuro economico. Le soluzioni ritenute più idonee sono il fondo pensione (50%) e le polizze assicurative per il risparmio e l’investimento (40%). A seguire le polizze vita per le garanzie che possono offrire alla famiglia (20%), gli investimenti nel mattone (10%), e gli investimenti direttamente sul mercato finanziario (8%). La caratteristica più apprezzata in uno strumento di risparmio è la sicurezza (36%). A seguire, la convenienza in termini di costi (20%), i rendimenti che si possono ottenere (18%) e la flessibilità (16%), quindi la capacità di rispondere al presentarsi di diverse esigenze e disponibilità.

“Il risparmio è da sempre molto importante nel nostro Paese e la sua centralità è emersa con evidenza dalla ricerca del nostro Osservatorio - commenta Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni – Per gestire e dare valore alle proprie risorse le polizze di risparmio e di investimento assicurativo sono una soluzione efficace in grado di offrire una risposta innovativa e personalizzata, in funzione degli obiettivi di ognuno: tutelare il tenore di vita, integrare il reddito, incrementare il livello della pensione futura e progettare fin da oggi piani futuri per sé e la famiglia”.