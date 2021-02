Texa, Roberto Moneda a capo della Telemobility Business Unit

Texa, azienda con sede a Monastier di Treviso specializzata nella produzione di strumenti diagnostici per il mondo dell’automotive, ha annunciato l'arrivo del manager milanese Roberto Moneda in qualità di Head of Telemobility Business Unit, la divisione dedicata alle flotte aziendali e alla diagnosi da remoto.

Nato a Milano nel 1962, laureato in filosofia con un master in marketing e comunicazione, Roberto Moneda vanta una carriera di successo iniziata ricoprendo ruoli di responsabilità in Sony (responsabile business unit sales & strategy) e Pioneer (general manager vendite). Nel 2011 entra nel settore automotive come direttore commerciale di Cobra, azienda poi acquisita da Vodafone, maturando una importantissima competenza nel settore della telematica che lo porta nel febbraio 2020 ad assumere l’incarico di corporate fleet Europe sales director in Targa Telematics. Moneda sostituisce Andrea Algeri, che dopo avere guidato con successo la telemobility business unit di Texa per oltre nove anni, ha deciso di terminare la propria esperienza lavorativa. Questo il commento di Roberto Moneda dopo il suo arrivo in Texa: “Entro in Texa con grande entusiasmo e voglia di rimettermi in gioco. Sono felice di mettere la mia esperienza al servizio di questa bellissima azienda per continuare a sfruttare le grandi opportunità offerte da un settore in continua evoluzione».

Andrea Algeri si è invece congedato dall'azienda con queste parole: «Dopo una lunghissima carriera nel mondo delle flotte, dopo l’ultima straordinaria esperienza in Texa, ricca di grandi soddisfazioni, è venuto il momento di darmi un nuovo modello di vita. Vado in pensione riprendendomi quegli spazi personali, familiari e territoriali che, nel corso del mio percorso professionale, ho dovuto, in qualche modo, sacrificare». Bruno Vianello, presidente di Texa, conclude: «Ringrazio Andrea, che ha contribuito a fare crescere in questi anni la Telemobility Texa. Do il benvenuto a Roberto Moneda, manager di grande esperienza che sono sicuro saprà guidarci verso ulteriori grandi risultati».