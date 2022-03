Rottamazione delle cartelle esattoriali: il Comune perde oltre 2,5milioni di euro

Oltre 2,5 milioni di euro persi in cartelle esattoriali da rottamare. Come riporta "il Gazzettino", e' questo l'ammontare a cui il Comune di Treviso deve rinunciare a seguito della nuova normativa ha imposto ai Comuni di cancellare tutti i debiti mai riscossi ed inferiori ai 5mila euro (nei confronti di chi ha reddito fino a 30mila euro annui). Una somma raggiunta principalmente con le sanzioni mai pagate dai cittadini negli ultimi anni, ma anche di debiti che avevano anche un decennio. Tutte entrate che i vari sindaci che si sono succeduti hanno sempre messo a bilancio senza però riuscire mai a riscuoterle. L'assessore comunale Christian Schiavon a dunque a lungo lavorato per sopperire a questa situazione, tanto che questi mancati introiti a bilancio sono già stati ammortizzati dal fondo di svalutazione crediti. Un'operazione che il Comune ripeterà anche a fine anno, così da riportare "a norma" tutti i conti amministrativi.