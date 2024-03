Formazione ai cittadini su finanza e investimenti: un progetto con Confartigianato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In campagna elettorale, Valentina Pillon con la sua lista “San Biagio cresce” aveva promesso ai cittadini che – una volta eletta – avrebbe organizzato per loro un corso gratuito di educazione finanziaria, “perché conoscere è utile a tutti, non solo a chi possiede grandi patrimoni, per fare scelte consapevoli nella gestione delle proprie risorse economiche, senza ricorrere in errori o truffe di vario genere”. Ora, a qualche mese dal voto, quella promessa si concretizza, grazie ad una collaborazione instaurata dall’Amministrazione comunale con il Mandamento Confartigianato di Treviso, Associazione di rappresentanza degli artigiani presente da decenni in centro a San Biagio di Callalta con un proprio ufficio territoriale. Confartigianato, insieme all’Amministrazione Pillon, organizza il corso di formazione per i cittadini sul tema “Finanza e investimenti: hai pianificato il tuo futuro?”. Il programma prevede quattro seminari in ambito finanziario, fra marzo e aprile, gratuiti, aperti a tutti i cittadini interessati, incontri che si terranno al polo culturale Shkolè di S.Biagio (in via Postumia Centro, 65) con inizio alle ore 20.30, a partire da giovedì 14 marzo. I docenti sono Ruggero Bonacina, Moreno Michielan e Riccardo Pieretto, private banker iscritti all’Albo dei Consulenti finanziari. È consigliata l’iscrizione scrivendo a elena.fontanot@confartigianatotreviso.it oppure telefonare in orario d’ufficio allo 0422.211395. “In accordo con l’Amministrazione – spiega Bruno Mazzariol, rappresentante del Circolo comunale Confartigianato di S.Biagio – abbiamo definito un programma che vada incontro alle esigenze e alle richieste di persone di varie fasce d’età, non solo adulti, che magari hanno più interesse per il risparmio e gli investimenti, ma anche per i giovani, che si affacciano al mondo del lavoro e devono già ragionare in ottica previdenziale. Siamo molto felici di questa collaborazione nel territorio locale, perché fa parte della nostra mission associativa di piccole e medio imprese poter contribuire alla crescita e allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui operiamo”. Valentina Pillon, prima cittadina di San Biagio di Callalta, ringraziando Confartigianato Imprese Treviso per la disponibilità a creare un percorso formativo utile alla cittadinanza, aggiunge: “Reputiamo molto importante questa iniziativa, volta a tutelare e migliorare il benessere finanziario, individuale e sociale, dei nostri concittadini. In particolare, il sostegno ad aumentare le competenze finanziarie dei singoli è diventato ancora più importante nel contesto attuale, alla luce delle recente crisi economica, causata dapprima dalla pandemia e poi dalle guerre in Ucraina e Medioriente. Conoscere è prevenire, anche rispetto alle molte truffe online di cui abbiamo notizia. Siamo certi che i sanbiagesi sapranno approfittare di questa opportunità, così come stanno partecipando numerosi alle varie iniziative che la nostra Amministrazione comunale offre”. Il calendario degli incontri del corso “Finanza e investimenti: hai pianificato il tuo futuro?” è così organizzato: Giovedì 14 marzo incontro su “Educazione finanziaria”, un seminario sulle basi della finanza personale per scelte quotidiane consapevoli. Giovedì 21 marzo “Prepararsi alla pensione”, sottotitolo “Non importa quanto ti manca: se hai già iniziato a lavorare e non l’hai pianificato, sei già in ritardo”. Giovedì 4 aprile “Investimenti sicuri. Esistono davvero? Come ridurre al minimo il rischio ma, nel frattempo, difendersi dall’inflazione”. Infine, giovedì 11 aprile, “Pianifica le tue finanze per realizzare i tuoi obiettivi”, che si tratti di comprare casa o cambiare auto, è sempre consigliabile darsi degli obiettivi per centrare i risultati.