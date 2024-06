NordAuto apre due nuove concessionarie ufficiali Kia a San Fior e a Sedico

NordautoGroup ha annunciato l’apertura di due nuove Concessionarie Ufficiali Kia: a San Fior per il polo commerciale di Conegliano e a Sedico (BL) per Belluno e provincia. L'organizzazione amplia così la propria area di competenza, diventando concessionaria esclusiva dell’innovativo brand per le province di Treviso e Belluno. "Da sempre NordautoGroup" spiega un comunicato dell'azienda "sposa il principio cardine della filosofia di Kia: andare oltre l’idea di presentarsi come una tradizionale Casa Automobilistica, per evolversi in un brand capace di anticipare le esigenze di mobilità dei Clienti, sinonimo – tanto in termini di prodotti che di servizi – di un vero e proprio marchio di mobilità totale".

In tutte le sue forme, dal mild al full hybrid, dal plug-in al 100% electric, l'elettrificazione rappresenta una scelta obbligata per un futuro sostenibile. Da sempre Kia si impegna nella produzione di veicoli a basso impatto ambientale, aggiudicandosi un ruolo di spicco fra i Costruttori Automobilistici; Il percorso del Brand verso un futuro sostenibile inizia nel lontano 2006, anno in cui il concetto di ecogestione è diventato parte fondante della strategia del Marchio, assieme alla qualità ed al design management. Nel 2014 è stata lanciata Kia Soul Eco-Electric, la prima vettura al mondo 100% elettrica, che ha contributo nello stesso anno a posizionare la Casa al 35° posto nella graduatoria dei Best Global Green Brands. Da allora il percorso verso l’elettrificazione non si è mai arrestato grazie ai continui investimenti nel campo della ricerca e dello studio di nuove tecnologie, sempre più performanti tanto in termini di prestazioni quanto di ecosostenibilità. In questo contesto nascono tutti gli ultimi modelli della Casa Madre, a partire dall’iconica EV6, eletta Car of The Year 2022. Ma il percorso è solo all’inizio… tante novità ci attendono, non ultima l’innovativo retail concept che ci pregiamo di sfoggiare fin da subito nelle due sedi di recente inaugurazione. I nuovi showroom Kia sono progettati per offrire un’esperienza interamente centrata sulle esigenze della Clientela; così strutturati rinnovano l’identità di brand ed assicurano un’esperienza di acquisto unica e distintiva: in ogni suo aspetto garantiscono al Cliente un ruolo centrale con un design accattivante e spazi che rispondono perfettamente alle aspettative più moderne, ricercate ed ecofriendly.

Queste le parole dell’Amministratore Delegato di Kia Italia, dr. Giuseppe Bitti, intervenuto alla cerimonia ufficiale di aperture della nuova sede di San Fior, in compagnia del Management del Brand: «L’inaugurazione di due nuove Concessionarie Ufficiali Kia di NordautoGroup nella zona di Conegliano e di Belluno rappresenta una grande opportunità per la strategia di business del nostro brand in Italia. Per Kia è fondamentale proseguire nel suo obiettivo di diventare leader nei servizi di mobilità sostenibile - grazie all’ampliamento della gamma 100% elettrica ed elettrificata, tenendo sempre presenti le esigenze del mercato italiano e dei consumatori, per offrire ai nostri clienti servizi su misura con un’ampia gamma prodotti. Siamo certi che questa nuova collaborazione con NordautoGroup porterà al raggiungimento di importanti traguardi da condividere insieme».