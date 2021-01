Informaticaservice festeggia i 35 anni di attività

Trentacinquesimo compleanno per Informaticaservice. Lunedì 11 gennaio, l’azienda di San Vendemiano, ha tagliato l'importante traguardo dei 35 anni di attività. Un giorno speciale per l’amministratrice aziendale Luisa De Vido, la quale ci aveva visto giusto fa quando a metà degli anni ‘80 aveva aperto l'attività individuale, puntando proprio sull’analisi dati e sui software gestionali, oggi sempre più indispensabili alle porte della quarta rivoluzione industriale.

Il successo che gli ha permesso di arrivare a questo grande traguardo è stata sicuramente l’aver anticipato i tempi, ma soprattutto la professionalità e la vicinanza al cliente, fondamentale secondo l'amministratore perché oltre ai risultati concreti in un mondo sempre più artificiale la differenza la fà l’ empatia umana, una delle poche cose che le macchine non potranno mai avere .L'azienda è cresciuta nel tempo e dopo 10 anni dalla creazione della ditta individuale è divenuta una società di capitali, inizialmente ponendo solide basi si è poi sviluppata ampliando le dimensioni e l’offerta di servizi.

Un esempio per molte donne che vorrebbero affacciarsi al mondo dell'impresa di come anche nella nostra regione, al di là di tutti i pregiudizi, sia possibile ottenere grandi risultati. L'azienda anche con l'arrivo di nuove risorse giovani sta continuando ad innovarsi e avvicinarsi alle nuove tecnologie come l’ Intelligenza artificiale. Ultimo premio per questa azienda nel 2019 come miglior “Vendor” del Triveneto dei software gestionali Passepartout.