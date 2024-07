Somec rafforza in management con Alessandro Zanchetta e Daniel Bicciato

Somec S.p.A. (Euronext Milan: SOM), specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, comunica che, a seguito dell’adozione di un nuovo assetto organizzativo dell’area Amministrazione, Finanza e Controllo, Alessandro Zanchetta assume l’incarico di Chief Corporate Officer mentre Daniel Bicciato viene nominato Group Chief Financial Officer. La nuova organizzazione degli incarichi persegue l’obiettivo del Gruppo di rafforzare il processo di managerializzazione interna, al fine di accelerare il proprio percorso di crescita.

Nel ruolo di Chief Corporate Officer, a Zanchetta risponderà il Group Chief Financial Officer, la funzione General Counsel, a presidio degli affari societari e legali, così come l’attività di Stakeholder Engagement, che include le relazioni con gli investitori e l’ambito ESG. Inoltre, avrà un focus sull’attività di M&A e lo sviluppo del business, in particolare per la parte civile della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili. Contestualmente Daniel Bicciato subentra nel ruolo di Group Chief Financial Officer ad Alessandro Zanchetta e a lui risponderanno direttamente le funzioni Consolidated Financial Statements, Accounting, Tax, Treasury & Finance e Planning & Control.

Classe 1984, laureato in economia presso l’Università degli Studi di Padova e abilitato alla professione di dottore commercialista e revisore contabile, Daniel Bicciato ha trascorso i precedenti quindici anni di carriera in una primaria società di revisione internazionale. In tale contesto, si è occupato di consulenza e revisione contabile sviluppando competenze specifiche nei seguenti ambiti: industrial manufacturing, business a commessa, biopharma e packaging, food & retail e multiutilities. Negli anni ha lavorato a diversi progetti di consulenza nelle aree amministrazione, controllo di gestione, finanziamenti, pianificazione pluriennale, M&A e ha condotto operazioni di finanza straordinaria quali quotazioni, due diligence finanziarie, scissioni e fusioni. Ha inoltre guidato progetti di financial closing, ridisegno dei processi di amministrazione, individuazione e monitoraggio dei KPI, nonché aggiornamento delle policy di gruppo in aziende di elevata dimensione e complessità.

Il presidente e Amministratore Delegato di Somec, Oscar Marchetto commenta: «L’espansione del nostro Gruppo rende necessario un continuo allargamento della struttura manageriale, per una gestione ancora più efficace e integrata delle attività. In questo contesto, il nuovo ruolo di Alessandro Zanchetta sarà cruciale per il coordinamento delle operazioni e lo sviluppo del business con focus particolare sul settore civile. Siamo lieti di accogliere Daniel Bicciato nel ruolo di Group Chief Financial Officer – aggiunge –. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per sostenere e implementare la nostra strategia di crescita. Questi cambiamenti ci permetteranno di affrontare con maggiore determinazione il nostro futuro, ottimizzando i processi e migliorando la capacità di competere a livello globale».