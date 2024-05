La catena di palestre WebFit acquisisce due nuovi club a Pordenone e San Vendemiano

Fitnessgest Srl, società con sede in provincia di Gorizia specializzata nella progettazione e gestione di club e palestre completamente digitalizzate, proprietaria della catena a marchio WebFit ha finalizzato l’operazione di acquisizione di due nuovi club NewFit attivi a Pordenone e San Vendemiano. L’operazione si inserisce in un più ampio progetto di crescita e sviluppo sia per linee interne che per acquisizioni che porterà la società giuliana a posizionarsi tra i leader di settore a livello nazionale con particolare riferimento al segmento low-cost.

«Stiamo perseguendo una strategia di crescita e sviluppo importante con passione, competenza e dedizione assoluta. Quest’acquisizione» affermano Tommaso e Mauro Junior Salvador, soci e amministratori di Fitnessgest, esprimendo soddisfazione per l’operazione «rappresenta un’operazione di una serie che abbiamo programmato e pianificato subito dopo la ripresa post Covid. Siamo confidenti in un approccio operativo che ci consenta di crescere in modo continuo e solido, replicando in ogni club tutto quanto abbiamo sviluppato e testato in questi anni, in un mercato che presenta oggi grandi opportunità che noi vogliamo cogliere».

Fitnessgest prosegue quindi nella sua espansione territoriale in Italia. Dopo l’apertura di Gorizia ad ottobre 2023, ai 10 club (Udine, Ronchi dei Legionari, Milano Lancetti, Milano Turro, Vicenza, Mestre, Padova, Trieste Gaslini, Trieste Excelsior, Gorizia) si aggiungono quelli di Pordenone (in Friuli) e San Vendemiano (in Veneto). Entro l’estate è prevista, inoltre, l’apertura del nuovo club di Cervignano del Friuli. Obiettivo dell’acquisizione dei club NewFit è la prosecuzione della strategia di crescita intrapresa dalla Società post Covid, sia a livello organico che per linee esterne, attraverso un processo di “buy & build” che consentirà alla Società di consolidare la propria leadership nel settore e raggiungere nei prossimi anni l’obiettivo di 30 club attivi ed oltre 80 mila abbonati.