Torna l'antica Fiera di Santa Lucia, sarà l'edizione numero 1362

«Anche quest'anno, dal 10 al 12 dicembre, la nostra antichissima fiera proporrà a professionisti, operatori e grande pubblico una ricca serie di eventi» dice Alberto Nadal, amministratore unico dell'Azienda speciale Fiere di Santa Lucia «dalla convegnistica specializzata agli spettacoli equestri, dalle dimostrazioni delle tecnologie e delle strumentazioni agricole di ultima generazione “sul campo” ai numerosi cooking-show che, negli spazi delle ex-filande, faranno scoprire o riscoprire le eccellenze del territorio».

Conduttore d'eccezione di molti appuntamenti fieristici sarà Giuseppe (Peppone) Calabrese, giornalista e gourmet, attualmente colonna di Linea Verde (Raiuno), ma noto al grande pubblico anche per le numerose apparizioni alla Prova del cuoco. La regina dei cooking show sarà invece la vincitrice dell'aultima edizione di MasterChef Italia, Tracy Eboigbodin, ventottenne di origine nigeriana e veronese di adozione, fresca autrice di un libro di ricette. E anche quest'anno non mancherà la madrina, a sorpresa, della cerimonia ufficiale di inaugurazione, che si terrà domenica 11 alle ore 11 presso il Campo Fiera e per la quale è prevista la partecipazione del presidente della Giunta regionale del Veneto Luca Zaia.

«Il nostro contributo» dice ancora Alberto Nadal «sarà finalizzato in particolare a illustrare agli agricoltori, colpiti anch'essi duramente dall'attuale crisi energetica, come le difficili contingenze del momento si possano trasformare in opportunità: esistono progetti europei già finanziati, esiste una transizione ecologica già in atto che possono continuare a inserirci a pieno titolo in un mercato, quello europeo, che è il più grande e il più ricco del mondo, caratterizzato da una grande protezione sociale. Rivoluzione per l'energia, regole meno rigide, mercato unico e commercio internazionale, digitale e innovazione sono temi che perseguiamo da tempo, oltre al grande spettacolo dell'agricoltura che offriamo tradizionalmente al nostro territorio e non solo».

Anche per il sindaco di Santa Lucia Fiorenzo Fantinel le crisi attuali, che penalizzano molti settori, possono rappresentare, anche e soprattutto attraverso la formazione che la Fiera offre, un'occasione di ripresa e di rilancio. “Siamo consapevoli” afferma “di rappresentare una realtà importante che opera non solo entro i confini comunali, ma che, raccogliendo una eredità antica, può diventare uno spartiacque logistico ed economico verso nuove opportunità. Per questo investiamo e investiremo ancora in un evento come la Fiera, che ci proietta in una dimensione internazionale, con orgoglio ma anche con grande senso di responsabilità”.

ORARI

Sabato: 9.00 (campo fiera e pad. Ex Filande) – 18.00

Domenica: 9.00 (campo fiera e pad. ex Filande) – 18.00

Lunedì: 8.00 (campo fiera) – 18.00

Chiusura pad. ex Filande (sabato e domenica): 19.00

BIGLIETTI:

Intero*: 7,50 €

Ridotto*: 5,00 €