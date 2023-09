Al via CVBexpo, manifestazione dedicata alla termoidraulica e all’arredobagno

Al via venerdì 15 e sabato 16 settembre CVBexpo 2023, la manifestazione biennale giunta alla sua quinta edizione, uno degli appuntamenti di riferimento nel Triveneto per il mercato della termoidraulica e dell’arredobagno organizzato dall’azienda castellana CVB – Commerciale Veneta Beltrame. L’evento si terrà alle Fiere di Santa Lucia di Piave, una nuova location interamente a disposizione di ben 4.000 Mq di cui 2.000 dedicati ad area espositiva.

«Efficientemente- Centriamo il cambiamento, questo il nome dato alla quinta edizione di CVBexpo - ha dichiarato Simone Beltrame, CEO di CVB Commerciale Veneta Beltrame – si parlerà di efficienza e di tecnologie innovative, un’opportunità unica per avere una panoramica completa sulle novità del settore che in questi anni è stato protagonista di una grande evoluzione anche dal punto di vista del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità».

L’evento dedicato a installatori e professionisti del settore aumenta quest’anno il numero di soluzioni ed espositori con cui i professionisti potranno interfacciarsi. Saranno 74 quest’anno le aziende partner che potranno far conoscere il valore aggiunto dei propri prodotti o servizi, i visitatori potranno toccare con mano le nuove evoluzioni nel mercato odierno e potranno partecipare ad un programma di convegni realizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.

In programma per venerdì 15 un doppio appuntamento, rispettivamente alle ore 10:30 e alle ore 16 ‘Le novità in arrivo dall’Europa: come cambierà il lavoro dell’installatore? Da confort energivoro al confort sostenibile’ con la partecipazione dell’ing. Francesca Nicolosi, consulente marketing tecnico di Immergas; sabato 16 alle ore 10 ‘Perchè una comunità energetica rinnovabile nel 2023? La produzione di energia green al servizio della transizione ecologica per sostenere il territorio e le comunità locali’ con la partecipazione di Andrea Faloppa, direttore Confartigianato Imprese Oderzo Motta e Diego Cenedese, presidente di WEB.Rise srl.

“Le comunità termoidraulici e manutentori di Confartigianato hanno accolto con vivo interesse l’invito a essere protagonisti dell’evento di CVB - dichiara Antonio Tolotto, presidente Termoidraulici Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - In provincia di Treviso operano 1.063 professioni artigiani dei settori che danno lavoro a oltre 2.300 addetti. Realtà soggette ad un’evoluzione continua sia sotto il profilo normativo che tecnologico. Essere accanto alle imprese in una costante attività di aggiornamento è la mission che perseguiamo perché il nostro fine è quello di costruire il futuro per le aziende garantendo qualità a supporto della loro competitività.

All’interno dei padiglioni fieristici saremo presenti con l’organizzazione di due momenti di approfondimento e con uno stand nel quale i nostri funzionari forniranno delle consulenze sui temi chiave di settore ai visitatori. La contaminazione tra i molteplici profili che operano nell’ambito idrotermosanitario - produttori, venditori, installatori - è per definizione generatrice di occasioni di confronto oltre che di business.”

Una manifestazione, quella di CVB – Commerciale Veneta Beltrame, che ogni due anni ripercorre le principali tendenze e prospettive di un settore, quello dell’idrotermosanitaria, che negli ultimi anni ha registrato una crescita rilevante: + 9,32% dal 2019 al 2020, +3,6% dal 2020 al 2021 e +23,2% dal 2021 al 2022.

«Abbiamo cercato di creare un’occasione che potesse essere utile per approfondire temi di grande interesse per i nostri clienti, facendolo in un contesto orientato al networking e allo scambio di punti di vista. Non mancherà anche il divertimento, CVBexpo quest’anno propone anche uno spazio di intrattenimento e dj set a cura di Radio Piterpan – conclude Simone Beltrame - uno spazio dedicato ai bambini, aperto il venerdì dalle 13 alle 18:30 e il sabato dalle 9 alle 18:30 e un corso di make up a cura della consulente d’immagine Agnese Rossetto che si terrà sia venerdì che sabato dalle 14 alle 16, il tutto finalizzato a creare una situazione piacevole da vivere anche con le famiglie. Infine ci sarà la possibilità di toccare con mano i nostri nuovi strumenti digitali e in anteprima il nostro nuovo sito. Per ultimo, ma non per importanza, la possibilità di approfondire la nostra nuova proposta per il settore Industriale».

La manifestazione è riservata agli operatori del settore idrotermosanitario (ITS) con preventiva registrazione, tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.cvbeltrame.it

Chi è CVB – Commerciale Veneta Beltrame?

CVB è un’azienda con sede legale a Castelfranco Veneto che ricerca e propone un ampio assortimento di soluzioni dedicate all’arredobagno e alla termoidraulica secondo elevati standard qualitativi e di design con esperienza nel settore di più di 30 anni. È attualmente presente in Veneto con filiali nelle province di Treviso, Padova, Vicenza e Venezia, punti vendita con prodotti a magazzino organizzati anche in modalità self-service per rendere più veloce e facile la ricerca del materiale e showroom arredo bagno con consulenti specializzati.