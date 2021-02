Scuola Edile e Superbonus 110%: terminato il primo corso professionale per cappottisti

Si è conclusa la scorsa settimana la prima edizione del corso professionale per cappottisti co-organizzato da Centro/Scuola Edile Treviso e Confartigianato, con la partecipazione tecnica di Caparol, azienda di riferimento nel settore del cappotto termico. Una prima esperienza che ha suscitato grande interesse da parte degli addetti al settore, essendo questi corsi funzionali alla preparazione di applicatori e tecnici preposti alla esecuzione a regola d'arte del cappotto e quindi alla riqualificazione energetica degli edifici incentivati dal cd. Superbonus 110%.

Un percorso che, inoltre, è preparatorio alla possibilità di sostenere l’esame per la certificazione delle competenze, secondo la norma UNI 11716:2018. Le numerose richieste di adesione pervenute hanno, dunque, portato gli organizzatori a programmare per il 2021 nuovi percorsi di formazione e aggiornamento, in coerenza con la specifica norma UNI del 2018. Nello specifico, il primo corso, che ha preso il via lo scorso mese di dicembre, si è svolto in modalità on-line per la parte teorica. Nelle lezioni sono stati evidenziati i concetti di base dei sistemi a cappotto, compresa la normativa tecnica, la composizione e la funzione del sistema, l'analisi e la preparazione del supporto fino alle linee guida della messa in opera secondo la certificazione UNI/TR 11715.

La parte pratica del corso si è invece svolta – nel rispetto delle normative Covid-19 – lo scorso 29 gennaio presso i laboratori della Scuola Edile di Treviso. In questa occasione i partecipanti al corso hanno affrontato diverse dimostrazioni ed esercitazioni: lavorazioni dei pannelli, incollaggio, prove di tassellatura, rasatura armata e finitura, analizzando sul campo anche le operazioni di verifica in corso d'opera da attuare nella preparazione dell’isolamento termico a cappotto. Sono inoltre stati affrontati gli aspetti inerenti la posa in sicurezza, tema altrettanto fondamentale ed importante per il comparto e per la qualificazione degli operatori.

Gallery