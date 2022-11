Scuola di formazione per amministratori di cooperativa: via alla XII edizione di Coltiviamo Futuro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si apre il prossimo 4 novembre la XII edizione del percorso di formazione per amministratori di cooperativa “Coltiviamo futuro”, realizzato da Confcooperative Belluno e Treviso, il primo in Veneto ad essere pensato su misura per rispondere alle specifiche esigenze del territorio. Le imprese cooperative associate a Confcooperative nelle province di Treviso e Belluno sono 143 e contano oltre 36 mila soci e un fatturato che sfiora 1,3 miliardi di euro: un tessuto imprenditoriale importante, al quale è indispensabile di una formazione dedicata e qualificata. Per rispondere a questa necessità da più di 10 anni Confcooperative Belluno e Treviso offre sostegno e consulenza qualificata che affianca alla formazione teorica l’esperienza laboratoriale. L’edizione 2022 – 2023 di “Coltiviamo futuro”, che si terrà nella sede trevigiana di Confcooperative, a Lancenigo di Villorba e che ha raccolto l’adesione di oltre 50 manager, si struttura in 12 appuntamenti per un totale di 48 ore di formazione , sviluppati in due percorsi paralleli, uno destinato al settore agroalimentare e di consumo e l'altro al settore sociale e di produzione e lavoro.

Il programma coinvolge docenti di alto profilo accademico, come Daniele Marini, direttore scientifico di Community Media Research e docente di Sociologia del territorio all'Università di Padova, Edi Defrancesco, docente del Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro - Forestali dell’Università di Padova, Lorenzo Biagi, docente di Antropologia filosofica, etica e pedagogia sociale all’Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Luca Salvaterra, consulente aziendale per lo sviluppo organizzativo, Maurizio Feraco, consulente aziendale sulle tematiche di supporto alla direzione aziendale e Federica Bindi, avvocato specializzato in diritto societario.

“Coltiviamo Futuro” si inserisce in un impegno formativo più ampio di Confcooperative Belluno e Treviso, che trova completamento nei percorsi realizzati in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno: dal 14 novembre prossimo, infatti, aprirà le porte anche “L’Officina delle Hard Skills” che affronta le novità apportate dal Codice della crisi d’impresa con 4 incontri di approfondimento specifici per le imprese cooperative.

Informazioni e iscrizioni: Confcooperative Belluno e Treviso, Tel. 0422.910936 - 910926 www.bellunotreviso.confcooperative.it