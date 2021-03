Sda dice addio a Lovadina e si trasferisce in un mega magazzino a Lancenigo

Sda lancia la sfida a Bartolini. Già forse entro fine marzo, infatti, l'azienda specializzata nei servizi di spedizione nazionale ed internazionale potrebbe trasferirsi definitivamente dalla sua attuale struttura di Lovadina di Spresiano a quella nuova di Lancenigo. Poco distante dagli storici concorrenti Sda ha difatti realizzato a tempo di record un nuovo magazzino da oltre seimila metri quadrati (su una superficie di quasi 13 mila) e quasi 400 metri quadrati di uffici. Come riporta "la Tribuna", l'investimento di Sda porterà anche ad un raddoppio della forza lavoro così come delle commesse che negli ultimi mesi sono in continuo aumento grazie agli ordini online. Pensato già prima dello scoppio della pandemia, e costruito poi in solo un anno, il magazzino di Sda è ora pronto ad aprire i battenti per un nuovo inizio nel mondo della logistica nella Marca.