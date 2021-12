Sernaglia stanzia 45mila euro per associazioni e nuove attività commerciali

Anche nel corso del 2021, l’emergenza sanitaria ha continuato a generare ripercussioni sull’attività delle Associazioni in ogni settore in cui queste operano (volontariato sociale, culturale, ludico-ricreativo, sportivo, civico, ambientale, eccetera), a causa delle norme che hanno determinato nella maggior parte dei casi la sospensione o la riduzione delle attività, comprese quelle di autofinanziamento, e il sostenimento di spese impreviste collegate all’adozione delle misure di sicurezza. L’Amministrazione Comunale ha deciso di dare un contributo straordinario alle Associazioni che, oltre a riconoscerne il ruolo importante per la comunità, ha l’obiettivo di raggiungere, tramite le associazioni stesse, le fasce di popolazione che più hanno risentito delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, quali persone con disabilità, bambini, adolescenti, famiglie, anziani e persone in condizione di svantaggio socio-economico. Il Comune ha dunque pubblicato un bando mettendo a disposizione 30.000 euro del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (di cui all’art.106 del D.L. 34/2000) erogato dallo Stato per l’emergenza Covid 19.

Il contributo massimo erogabile sarà pari al 60% delle spese sostenute, pagate e rendicontate nel periodo dal 30 gennaio 2021, data di scadenza del precedente bando, e il 30 dicembre 2021, data di scadenza del presente bando, per un importo massimo per ciascun richiedente di 3.000 euro. Le domande vanno presentate entro le ore 12.00 del 30 dicembre 2021. «In questo perdurante periodo di incertezze e difficoltà causate dall’epidemia in corso, l’Amministrazione Comunale ha voluto riconoscere il prezioso ruolo che le associazioni rivestono nella nostra comunità, dedicando apposite risorse a sostegno dell’attività svolta – spiega il sindaco Mirco Villanova - A tal fine abbiamo voluto riproporre anche per il 2021 il bando per la concessione di contributi finalizzati ad attuare le misure per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Esprimo il mio apprezzamento e la mia gratitudine per il prezioso servizio reso da tutte le Associazioni comunali a favore della nostra collettività, capace di coinvolgere molti concittadini che dedicano tempo, competenze, passione ed esperienza al servizio della comunità».

Oltre alle Associazioni, l’Amministrazione Comunale ha stanziato un’ulteriore somma a sostegno dell’apertura di nuovi negozi. Dopo lo stanziamento e l’erogazione di contributi alle attività che sono state chiuse in vari periodi del 2020, in un’ottica di ripresa e promozione dell’economia locale, l’Amministrazione Villanova intende sostenere l’avvio di nuove attività commerciali da stabilirsi nel territorio. Allo scopo è stata stanziata la somma di 15.000 euro finalizzata ad erogare contributi per un importo massimo di 3.000 euro, a favore dei soggetti che intendono aprire una nuova attività commerciale in locali sfitti nel territorio comunale o subentrare ad attività esistenti. «Intendiamo sostenere chi in questo periodo, nonostante tutte le difficoltà, decide di investire sul territorio – afferma il sindaco Villanova – facendo così, piano piano, ripartire l’economia. È una piccola somma che può essere la chiave di svolta per chi vuole intraprendere un’attività commerciale in proprio».