Confindustria Veneto Est, al via la "Settimana della sostenibilità"

La seconda edizione della "Settimana della sostenibilità" di Confindustria Veneto Est prenderà il via lunedì 15 maggio alle ore 15.30 all’Auditorium della Provincia di Treviso, con l’evento di apertura (il primo di 43 incontri) dal titolo "Consapevolezza e valore sociale per uno sviluppo sostenibile".

Gli ospiti

Intervengono il Presidente di Confindustria Veneto Est Leopoldo Destro, il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon, il Vescovo di Treviso Mons. Michele Tomasi, il Vicepresidente CVE Walter Bertin, il Presidente di Proetica Andrea Duodo e lo scienziato Roberto Battiston. Nel corso dei lavori verranno presentati in anteprima da Gianluca Toschi, ricercatore senior di Fondazione Nord Est, i risultati della ricerca promossa da Proetica (associazione di Confindustria Veneto Est e Ordine commercialisti) con Fondazione Nord Est e in collaborazione con Confindustria Emilia-Romagna, sull’impatto della sostenibilità nelle imprese del Nord Est, dell’Emilia-Romagna e della Lombardia. Con gli interventi dell’Eurodeputata Rosanna Conte, di Monica Fedeli Prorettrice dell’Università di Padova con delega alla Terza missione e rapporti con il territorio, Alice Pretto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori CVE, e Camilla Menini, Presidente Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Treviso.

Il programma

Le tre giornate centrali, da martedì 16 a giovedì 18 maggio, saranno dedicate ciascuna ai tre pilastri dell’Esg - ambiente, società e governance - con tavole rotonde, workshop e seminari tecnici, buone pratiche. In contemporanea si terranno gli incontri con le scuole - elementari, medie e superiori - che vedranno il coinvolgimento di oltre 500 allievi e studenti e gli incontri con le start up negli incubatori di Rovigo, Venezia, Padova e Treviso. L’evento di chiusura, il 19 maggio, avrà come titolo "Ambientale, Sociale ed Economica: oggi la sostenibilità non è più una scelta", con l’intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, della Vicepresidente di Confindustria per Ambiente, Sostenibilità e Cultura Katia Da Ros e di Enrico Giovannini, Direttore scientifico di ASviS. Tra gli altri appuntamenti, la presentazione dell’Academy della Sostenibilità di Confindustria Veneto Est (16 maggio) e del progetto europeo TranspArEEnS per fornire strumenti di misurazione della sostenibilità alle imprese. Il calendario degli appuntamenti, tutti aperti al pubblico, nel sito https://settimanadellasostenibilita.it

Il commento

«La politica industriale europea e mondiale si declina sempre più in termini di sostenibilità e su questo si stanno orientando il lavoro, l’educazione, gli investimenti, le scelte di consumo, gli stili di vita - dichiara Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est -. A questa transizione che ci coinvolge tutti, come imprese, comunità, persone, è dedicata la Settimana della Sostenibilità di Confindustria Veneto Est, come occasione di incontro, dialogo, scambio di esperienze e buone pratiche, in una regione già ai vertici nazionali della green economy, con 51.780 imprese che hanno investito o investiranno quest’anno in tecnologie e prodotti verdi e 164.440 nuovi green jobs nel 2021. Da qui passano il benessere sociale e la competitività futura e dobbiamo imparare a parlare un linguaggio comune e condividere valori, impegni e obiettivi per una crescita inclusiva e sostenibile».