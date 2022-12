Silcart Spa cresce ancora e acquisisce Cabomet Srl

Silcart Spa cresce ancora e, attraverso la controllata Elements Srl, acquisisce Cabomet srl, azienda di Scorzé (Venezia) specializzata nei processi di metallizzazione, sotto alto vuoto, vaporizzazione catodica (sputtering), verniciatura e stampaggio a iniezione di materie plastiche di varia natura. L’acquisizione del 100% del capitale dell’azienda assieme a nuovi investimenti in tecnologie e macchinari all’avanguardia ha permesso non solo di mantenere l’occupazione sul territorio, ma addirittura di incrementare i posti di lavoro, portando il numero di collaboratori da 12 a 20 in pochi mesi. Grazie alle nuove prospettive di crescita e alle sinergie di business con la capogruppo, l’azienda della provincia di Venezia prevede di triplicare i propri volumi di affari in tre anni rispetto all’attuale fatturato che si assesta attorno al milione di euro. Gli artigiani di Cabomet, azienda che opera nel settore da oltre 30 anni, vengono chiamati i ‘maestri’ della metallizzazione. Una tecnica che permette di rivestire di metallo supporti di diversa natura come articoli per la cosmetica, lampadari, particolari per auto e accessori.

«Quando abbiamo conosciuto Cabomet – commenta il Presidente di Silcart Spa Giovanni Faotto – abbiamo subito capito che ci accomunavano gli stessi valori: dalla volontà di investire continuamente in ricerca e sviluppo, all’attenzione nei confronti dei propri collaboratori, fino al desiderio di porsi sempre nuovi obiettivi di crescita per aggredire nuovi settori di business e mercati esteri. Questa acquisizione – continua Faotto – mira a far crescere una realtà dall’elevato valore artigianale, aiutandola ad espandere il proprio mercato a livello internazionale. Per effetto dei nuovi investimenti già programmati riusciremo ad offrire la professionalità e la tecnologia di Cabomet anche in settori nuovi come il packaging della cosmetica e ad incrementare la presenza nell’ambito del design, dell’oggettistica e dell’illuminazione».

Cabomet ha già presentato le proprie innovazioni partecipando per la prima volta a fiere internazionali come il Cosmoprof di Bologna, la Beauty World Middle East di Dubai e il SICAM di Pordenone e, per il 2023 conferma la propria presenza alle fiere della cosmetica di Bologna e Dubai e la partecipazione come espositore anche all’Interzum che si terrà a Colonia, e al ‘Beauty Istanbul’.

Si tratta di un’operazione strategica per Silcart capace di contribuire al percorso di crescita intrapreso e di per sviluppare nuove opportunità di business supportandole con investimenti in nuovi impianti e macchinari più performanti per realizzare finiture innovative. Le sinergie che potranno attivarsi tra le due realtà venete consentiranno infatti a Silcart, già oggi leader nella produzione di materiali da costruzione, di rafforzare la propria presenza nei settori dell’arredo, della cosmetica, degli elettrodomestici, dell’illuminazione, oltre che dell’automotive.