Ciro Ferrara ospite dell'evento di team building organizzato da Silcart

Si è svolto sabat0 17 giugno presso lo Sporting Life Center di Breda di Piave, la giornata di team bulding organizzata da Silcart Spa, l’azienda trevigiana specializzata nella produzione di materiali da costruzione, aperta agli oltre 250 collaboratori dell’azienda, della sua controllata Elements e di Cabomet. Insieme al personale e ad alcuni esponenti della squadra calcistica SSD Carbonera, di cui Silcart è main sponsor, era presente anche l’allenatore ed ex calciatore Ciro Ferrara che ha tenuto una lezione magistrale sui valori dello sport di squadra.

L’evento fa parte del più ampio programma di welfare aziendale di Silcart, che già ha già introdotto per i suoi dipendenti diversi strumenti, come un buono salute dal valore di € 100.00 a persona utilizzabile presso alcuni poliambulatori privati, un aiuto al caro vita attraverso l’elargizione di € 200 di buoni spesa, oltre all’erogazione anticipata del welfare aziendale 2023 a dicembre 2022. Inoltre, è attivo da qualche mese il progetto Silcart Kids: corsi e laboratori di musica e danza terapia, massaggio infantile, teatro per bambini e yoga, aperti a tutti e gratuiti per i figli dei dipendenti, organizzati presso lo stabile di via Piave 17 a Pezzan di Carbonera. Una realtà storica del territorio a cui nel 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico di Marchio storico di interesse nazionale. Un successo festeggiato anche dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che inviato a Silcart un messaggio di plauso per il bel traguardo che premia più di mezzo secolo di attività fatta di storia, tradizione, legame con il territorio, competenze e innovazione. «Un riconoscimento – ha scritto Zaia - che parla di un marchio che è ambasciatore del Made in Italy nel mondo, ma nel contempo è legato alle proprie radici venete, essendo la Vostra un’azienda che ha contribuito e ancora contribuisce alla crescita della nostra regione».

«In 50 anni di esperienza abbiamo imparato che, affinché un’attività funzioni, è essenziale il lavoro di squadra - ha dichiarato Giovanni Faotto, Presidente di Silcart. Abbiamo voluto andare al di là dell’ambiente lavorativo, organizzando questa giornata di team building per permettere alle persone di interagire e socializzare in una realtà totalmente differente da quella dell’ufficio, del magazzino o del laboratorio. Il rafforzamento dei rapporti tra colleghi può contribuire enormemente al benessere sul luogo di lavoro, e può giocare un ruolo importante nella crescita tanto professionale, quanto personale. Siamo molto attenti al clima aziendale e abbiamo a cuore i nostri collaboratori per i quali vorremmo che l’ambiente di lavoro sia anche un luogo dove stare bene».

«Sono felice di essere qui oggi e di partecipare a questo evento di Silcart che dimostra una grande attenzione nei confronti del suo personale e dei suoi collaboratori - ha commentato Ciro Ferrara - Per me, che da tutta la vita conosco il gioco di squadra e mi rispecchio nei suoi valori, iniziative come queste vanno nella giusta direzione. Penso che sul campo da calcio, come nella vita di ogni giorno, per raggiungere i propri obiettivi l’importante sia non mollare mai, mettendocela sempre tutta. Il calcio insegna i valori della squadra, il rispetto dell’altro e il dialogo: tutti elementi fondamentali non solo nello sport o in ambito lavorativo, ma anche nella crescita personale di ciascuno di noi. In bocca al lupo, infine, ai giovani giocatori dell’SSD Carbonera Calcio che stanno dimostrando tanta energia e voglia di vincere».