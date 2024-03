Incidente sul lavoro alla Cuboxal, operaia perde quattro dita in un macchinario

Grave incidente sul lavoro all'interno dell'azienda "Cuboxal" di via Cendon, a Silea. Per cause che sono in fase di accertamento da parte dei tecnici del nucleo Spisal, un'operaia 50enne ha perso quattro dita di una mano, rimasta incastrata in una macchina sagomatrice utilizzata per la lavorazione del cartone. All'interno del capannone della dittà parte del gruppo Pro-gest della famiglia Zago, sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 oltre ai vigili del fuoco del comando provincia di Treviso. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti, come detto, i tecnici Spisal e i carabinieri di Silea. La donna è stata trasferita prima al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e quindi al nosomio di Padova per essere sottoposta ai medici specialisti che si occupano di chirurgia della mano.