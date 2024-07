Silea, è record di fatturato per l'azienda Tec-Sim

– Il bilancio di esercizio 2023 si chiude con un record di vendite per TEC-SIM srl, l’azienda metalmeccanica di Silea specializzata nella costruzione di recipienti a pressione. Con un fatturato che sfiora i dieci milioni di euro, TEC-SIM raggiunge un risultato storico in oltre quarant’anni di attività.

A renderlo noto è l’amministratore delegato Gabriele Da Re al termine dell’annuale approvazione del bilancio. Da Re ha inoltre informato i soci che TEC-SIM ha attualmente un portafoglio ordini che copre i prossimi nove mesi e che la crescita di fatturato sta avendo risvolti positivi anche in termini occupazionali. Infatti, l’azienda ha registrato una crescita di organico di sette nuove unità negli ultimi mesi. Il risultato di TEC-SIM va in controtendenza rispetto all’andamento nazionale che, seppur positivo, ha visto un forte rallentamento nel settore metalmeccanico rispetto alla media del 2022.

Fondata nel 1983, TEC-SIM progetta e costruisce recipienti a pressione in acciaio inossidabile che esporta per il 90% all’estero. Gli apparecchi TEC-SIM sono presenti in tutto il mondo, tra cui gli Stati Uniti e la Cina anche grazie alle diverse certificazioni aziendali. In particolare, l’impresa trevigiana è leader nella costruzione di autoclavi per la liofilizzazione nel settore farmaceutico, fornendo i più importanti produttori di impianti per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici a livello internazionale.

«TEC-SIM è un’azienda in crescita e l’aumento di organico lo testimonia» ha commentato l’amministratore delegato. «Nel settore chimico-farmaceutico, il marchio TEC-SIM è riconosciuto in tutto il mondo quale sinonimo di eccellenza, affidabilità e flessibilità. Ci impegniamo affinché questo patrimonio valoriale sia condiviso con il nostro mercato di riferimento così come all’interno del nostro ambiente di lavoro, in particolare con tutta la squadra TEC-SIM, che si distingue per abilità tecnica e passione» ha spiegato Da Re.

Per aumentare la motivazione ed il coinvolgimento dello staff, TEC-SIM ha recentemente sviluppato un piano di welfare aziendale che prevede, tra l’altro, l’ottimizzazione delle politiche retributive con l’introduzione di incentivi; il miglioramento dell’organizzazione e degli spazi di lavoro con la definizione di un organigramma più puntuale e la revisione del layout di produzione; il rinnovamento degli spazi ricreativi per le pause; la formazione continua per l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze individuali e di gruppo.

«Crediamo che un ambiente professionale dinamico e stimolante» ha concluso Da Re «consenta a TEC-SIM di diventare un luogo di lavoro ambito che sa attrarre nel proprio organico le migliori risorse umane del territorio».