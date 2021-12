Siretessile continua ad assumere: «Puntiamo sui giovani»

Nell'anno in cui si registrano tensioni sui prezzi delle materie prime anche nella filiera della moda, con i costi internazionali del cotone e della lana che segnano continui aumenti, ci sono aziende che non si fermano di fronte alle difficoltà e continuano ad espandersi. Tra queste c'è Siretessile, azienda leader del comparto tessile con quartier generale in via dell'Industria a Cornuda, che negli ultimi 12 mesi ha assunto 30 persone. Non si ferma lo sviluppo del gruppo Siretessile che conta 300 dipendenti (200 in Italia, 100 nel mondo) con un indotto di 5.000 persone. Fondata a Cornuda nel 1978, da piccola impresa manifatturiera del comparto tessile con 6 dipendenti, a fine 2021 il gruppo Siretessile segnerà un fatturato di circa 140 milioni di euro, confermando il trend di crescita. Articolata in 4 business unit indipendenti (filati, tessuti e accoppiati, biancheria casa e abbigliamento), oggi l'azienda esporta i suoi prodotti in 50 Paesi nel mondo. Nonostante le previsioni che indicano il tessile-abbigliamento come uno dei comparti della manifattura più colpiti dalla crisi conseguente alla pandemia, segnalato come il settore produttivo italiano che ne "uscirà per ultimo", il gruppo riesce ad essere in controtendenza.

«Grande impegno, passione e professionalità contraddistinguono il nostro straordinario team, da sempre coeso e con la fortuna di amare ciò che fa -spiega il dott. Giuseppe Bonetti, responsabile dell'ufficio personale- Negli ultimi 12 mesi l'azienda ha assunto 30 persone ed è già alla ricerca di nuove figure. Siamo ora alla ricerca di nuove figure per la logistica, in modo da continuare a gestire al meglio le diverse sfide emerse con l’emergenza Coronavirus nell’approvvigionamento di materie prime. Ma stiamo cercando anche designer e grafici per i nostri uffici Stile, un responsabile alla programmazione della produzione, 2 operai e 2 addetti al back office». Siretessile continua a dimostrare il suo legame con il territorio. Negli anni il gruppo ha acquisito siti produttivi esteri ma i titolari non hanno mai voluto delocalizzare le linee produttive presenti negli stabilimenti di Cornuda e proprio nella piccola cittadina l'azienda occupa circa 200 persone. Bonetti riassume così la filosofia aziendale: «Oggi i mercati sono caratterizzati da continui e repentini cambiamenti. Il motto dell'azienda è svegliarsi ogni mattina con la voglia di crescere, di imparare e con il dinamismo che ci caratterizza da sempre, per continuare ad essere sulla cresta dell'onda nei mercati odierni». I piani di espansione sono ambiziosi ma, come dicono in Siretessile, «Siamo con i piedi per terra e la testa tra le nuvole». E di strada intendono farne ancora molta.