SMACT, al via la partnership con il Gruppo Della Toffola: si rafforza il network dell'innovazione

Il Gruppo Della Toffola, leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologicamente avanzate per il settore Wine & Beverage, entra in SMACT Innovation Ecosystem, il programma di partnership lanciato dal Competence Center del Nordest che vuole rispondere alla necessità di molte imprese, soprattutto Pmi, di essere traghettate e supportate in processi di transizione digitale. Un network che continua così a crescere raccogliendo nuove adesioni, con l’obiettivo di mettere a sistema le eccellenze 4.0 e creare meccanismi virtuosi di “contaminazione” tra provider di tecnologie, end user, atenei e centri di ricerca. Prima traduzione concreta della partnership sarà la presentazione di un esempio delle soluzioni offerte dal Gruppo Della Toffola nella Live Demo di SMACT “From Farm to Fork”, il dimostratore dedicato alle tecnologie digitali per l’agrifood che verrà inaugurato a Padova nel mese di maggio.

«L’ingresso del Gruppo Della Toffola nell’ecosistema di innovazione SMACT contribuisce a realizzare il contributo di competenze e di soluzioni tecnologiche a disposizione della community - dichiara Matteo Faggin, direttore generale di SMACT - Il match-making tra ricerca e impresa punta a sviluppare e diffondere la conoscenza delle nuove tecnologie generando valore per tutti. Non solo, le soluzioni di imprese innovative come quelle sviluppate da Della Toffola si concretizzano all’interno delle nostre Live Demo, spazi di technology transfer che stiamo avviando nelle regioni del Nordest e che permettono di toccare con mano tutte le potenzialità della digitalizzazione».

«Tecnologia, territorio e sostenibilità sono i valori del nostro Gruppo, da 60 anni il partner tecnologico del mondo Wine & Beverage - commenta Andrea Stolfa, CEO del Gruppo Della Toffola - Questo settore ha un ruolo chiave nel rendere il pianeta migliore e noi siamo protagonisti di questa trasformazione. Per noi, tecnologia è soprattutto ricerca continua e innovazione al servizio dei nostri clienti. La partnership con SMACT svolge un ruolo strategico in questo percorso di connessione tra territorio e tecnologia».