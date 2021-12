Bicchieri e bottiglie di Soffieria Alexander anche per i grandi della moda

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Soffieria Alexander, che ha la sua sede a Pianzano, nel trevigiano, da tempo integrata nel gruppo Bottega, sta diventando sempre più conosciuta a livello mondiale grazie ai suoi bicchieri e bicchierini alle caraffe e alle bottiglie di design che vengono vendute nei migliori departments store, tipo La Rinascente, e nelle cristallerie. Lo conferma le richieste di affermati stilisti di moda che chiedono realizzazioni speciali per i loro eventi. La Soffieria Alexander, che per la maggior parte realizza le bottiglie per le grappe di Bottega (in particolare quelle in vetro soffiato con all'interno simbologie tipo il grappolo, la barca, l'aereo, la persola, il discovery tanto per citarne alcune) sta cercando due soffiatori, un tipo di lavoro che sta diventando quasi inesistente nmonostante le richieste della soffieria trevigiana e delle grandi aziende che lavorano il vetro. Il gruppo Bottega è disposto anche ad offrire stipendi netti molto consistenti ma la ricerca appare difficilissima e questo potrebbe portare a qualche difficoltà produttiva proprio in un momento in cui la soffieria di Sandro Bottega va verso il milione di euro di fatturato, un vero record per una "chicca" sempre più internazionale.