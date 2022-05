SolidWorld, da Riello investimenti in obbligazioni per 5 milioni di euro

Riello Investimenti Partners SGR, attraverso il secondo fondo di private debt Impresa Italia II, ha sottoscritto 5 milioni di euro di obbligazioni emesse da SolidWorld S.p.A., capogruppo di aziende leader nel settore che sviluppano tecnologie 3D per l’intero processo digitale delle imprese al fine di progettare, sviluppare e fabbricare prodotti in modo più efficiente e sostenibile ed uno dei principali “System Provider” italiano nell’offerta di soluzioni e prodotti tecnologicamente avanzati per l’automazione e la digitalizzazione dei processi industriali, con particolare riferimento all’innovazione digitale “tridimensionale” (“3D”).

Il Gruppo conta oggi 14 sedi operative e 3 poli tecnologici nel territorio nazionale. Nel 2021 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per circa 55 milioni di euro, in crescita del 13% sui ricavi 2020. Con la sottoscrizione delle obbligazioni, Riello Investimenti Partners SGR intende dotare il Gruppo di quelle risorse finanziarie utili a cogliere le opportunità date dalla crescita del mercato di riferimento e in particolare supportare lo sviluppo e la commercializzazione del software proprietario Integr@, espandere la penetrazione del Gruppo all’interno del segmento dell’Additive Manufacturing, favorire un rebalancing delle fonti di finanziamento in favore di una struttura finanziaria più equilibrata e infine, consolidare il ruolo di leader nel panorama italiano anche attraverso potenziali acquisizioni.

Alberto Lampertico, Investment Director del fondo di Private Debt Impresa Italia II, ha così commentato: “Gli ingredienti di spicco nel percorso di crescita e innovazione di SolidWorld S.p.A. sono due: le iniziative nell‘ambito della bioingegneria svolte in collaborazione con prestigiose strutture sanitarie e università ed il trend del reshoring, ovvero il rientro in Italia di lavorazioni oggi svolte in altre geografie, per noi molto importante. SolidWorld S.p.A. è ben posizionata per essere il player di riferimento di queste dinamiche”. “La forte richiesta del settore per le nostre soluzioni da una parte ed il cambio epocale nel modo di fare impresa con esigenze di sempre maggiore digitalizzazione dall’altra stanno dando un grandissimo impulso di crescita al nostro Gruppo - ha dichiarato Roberto Rizzo, fondatore e presidente di SolidWorld S.p.A.. “Le obbligazioni che abbiamo emesso e che Riello Investimenti ha sottoscritto ci permetteranno di rispondere in maniera sempre più tempestiva alle esigenze dei nostri clienti e del sistema imprenditoriale italiano, ampliando la nostra leadership anche ad altri ambiti, come il settore biomedicale, nonché in ottica di internazionalizzazione”.

SolidWorld S.p.A. è stata assistita per le tematiche legali dal team di debt e capital market di LS Lexjus Sinacta, coordinato dal partner Gianluigi Serafini e composto dagli avvocati Francesca Capodiferro e Elisa Fabbri, da Movent Capital Advisors (dott. Alberto Daina) in qualità di financial advisor per la strutturazione e collocamento delle obbligazioni e dallo Studio Dottor Roberto Cioni per l’area Tax. Solidworld S.p.A. è stata inoltre assistita da Arkios Italy per l’attività di Due Diligence finanziaria e predisposizione del Piano Industriale, con un team composto dal Dott. Alberto Brenna e dal Dott. Simone Fortis.

Riello Investimenti Partners SGR è stata assistita per le tematiche legali dell’operazione da Pavia e Ansaldo Studio Legale, con il partner Giuseppe Besozzi e l’avvocato Erica Lepore. All’interno del processo di due diligence, Riello investimenti Partners SGR ha inoltre incaricato lo Studio C.D.S. & Associati, con i commercialisti Paolo De Mitri e Giovanni Saccenti, per svolgere un’analisi focalizzata specificatamente sulle tematiche fiscali e previdenziali della società. Il team di gestione di Riello Investimenti Partners SGR, che è stato premiato con il Private Debt Award 2021 nella categoria “Sviluppo”, prosegue, in continuità con l’attività degli ultimi anni, nella ricerca di opportunità di investimento nelle eccellenze delle PMI Italiane.