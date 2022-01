La società Somec acquisisce l'azienda trevigiana Bluesteel

Somec S.p.A. (MTA TICKER: SOM), società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, ha completato l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Bluesteel S.r.l., player europeo nei sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti. Bluesteel, fondata nel 2001 a Treviso, è specializzata nella costruzione e installazione di facciate continue, porte e finestre per il rivestimento interno ed esterno di edifici. Realizza circa l’80% del fatturato a livello internazionale, con particolare focus in Gran Bretagna, Svizzera e Danimarca anche grazie ad un eccellente know-how tecnico e soluzioni innovative brevettate, ecosostenibili e certificate LEED che contribuiscono alla riqualificazione energetica di edifici vecchi e nuovi, in linea con l’evoluzione del mercato.

L’acquisto prosegue la strategia di consolidamento del segmento “Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili” perseguita da Somec. La crescente domanda per l’adeguamento degli edifici in termini di sostenibilità ambientale, riduzione degli sprechi e dei costi di gestione, consentirà un ulteriore sviluppo della divisione nei mercati americano ed europeo. Somec potrà inoltre contare sull’esperienza di Roberto Savian, fondatore di Bluesteel, che rimarrà membro del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della società fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

L’acquisizione del 60% del capitale sociale di Bluesteel, il cui preliminare è stato sottoscritto lo scorso 27 luglio, si è perfezionata subordinatamente al verificarsi di condizioni sospensive consuete per questa tipologia di operazioni. Il prezzo per l’acquisizione prevede anche una componente variabile a titolo di earn-out, da corrispondersi entro il 30 giugno 2022, sulla base di obiettivi predeterminati parametrati ai risultati di bilancio 2021. L’operazione è stata finanziata interamente attraverso mezzi propri e linee di credito a disposizione di Somec e non è da considerarsi significativa ai sensi dell’articolo 71 Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss.mm.ii..

“L’acquisto del 60% di Bluesteel ha una forte valenza strategica, perché ci consentirà di aumentare il nostro fatturato e la nostra quota nel glazing civile in Europa” ha commentato Oscar Marchetto Presidente di Somec, sottolineando che “Forti dell’esperienza fatta dal 2018 a oggi in Nord America con l’acquisizione e il rapido sviluppo realizzato con Fabbrica LLC, riteniamo che l’ingresso di Bluesteel nel gruppo Somec possa rafforzarne velocemente la posizione nel mercato oltremanica e nord europeo, mettendola nelle condizioni di ottenere commesse più importanti e complesse rispetto a prima”.

“Costruire sostenibile è la direzione in cui il mercato globale, anche nel nostro settore, si sta muovendo” sottolinea Roberto Savian, fondatore di Bluesteel, “Con tale consapevolezza, mettendo a sistema le nostre competenze, entriamo a far parte di Somec per sviluppare un piano di crescita progressiva a medio-lungo termine, che ci porterà a rafforzare la nostra presenza nei mercati dove attualmente operiamo e a svilupparla in nuove aree”.

Nell’operazione Somec S.p.A. è stata assistita per gli aspetti legali dell’acquisizione dagli avvocati Riccardo Manfrini e Manuel Seminara; per la due diligence finanziaria e tributaria dallo Studio Consimp – Studio Associato di Consulenza d’Impresa, con un team coordinato dal dott. Marco Della Putta. Roberto Savian è stato assistito per gli aspetti legali dell’acquisizione dall’avvocato Erika Cacciatore; per gli aspetti fiscali e tributari dal ragionier Angelo Moschetta.