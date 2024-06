Somec, commesse navali per oltre 63 milioni: «Realizzerà le vetrate delle crociere Disney»

Somec Spa (Euronext Milan: SOM), specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, comunica di aver ottenuto 3 commesse per un valore complessivo di 63,4 milioni di euro a beneficio della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili.

Il primo contratto, sottoscritto con una primaria società cantieristica, riguarda 2 navi della compagnia Regent Seven Seas Cruises, specializzata in crociere di lusso e controllata da Norwegian Cruise Line Holding. Firmato con il medesimo complesso cantieristico, il secondo accordo è relativo ad altre 4 navi (di cui 2 in opzione) della compagnia Oceania Cruises, anch’essa controllata da Norwegian Cruise Line Holding. La terza commessa, invece, è stata sottoscritta con un importante cantiere tedesco, tra i più grandi al mondo, e riguarda la realizzazione di una nave destinata all’armatore Disney Cruise Line, compagnia statunitense di proprietà della Walt Disney Company, specializzata in crociere aventi come tema personaggi Disney. La peculiarità di queste 7 navi è costituita da un nuovo concept di balcony che prevede per le numerose suite un modulo di grandi dimensioni, superiore ai 15 metri quadrati. Nel dettaglio, Somec si occuperà della fornitura del pacchetto vetrato delle navi nella sua interezza, che comprende: sistema balcony completo di balaustre e divisori, serramenti cabine, glazing, wind screen e balaustre delle aree pubbliche, skylight, plancia comando e vetrate speciali tagliafuoco. I lavori prenderanno avvio nel secondo semestre del 2024 e proseguiranno fino al 2029 con volumi, e di conseguenza ricavi, uniformemente distribuiti nell’arco temporale.

Il commento

«Esprimo grande soddisfazione per queste nuove commesse, non solo perché rappresentano uno dei più importanti pacchetti di lavori in ambito navale ottenuto dopo la pandemia, ma ancor di più perché consolidano il rapporto del nostro Gruppo con armatori dell’alto di gamma - conclude il presidente di Somec, Oscar Marchetto -. A loro siamo in grado di offrire soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, che ci distinguono sia presso i cantieri italiani che quelli esteri. Allo stesso tempo, come confermano i più recenti studi del settore, che indicano una ripresa solida e promettente, il settore navale sta attraversando un momento di grande effervescenza e, da parte nostra, intendiamo continuare a giocare un ruolo da protagonisti».