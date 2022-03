Somec, sottoscritto contratto di finanziamento per 60 milioni di euro

Somec S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, comunica di aver sottoscritto un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per l’importo massimo complessivo in linea capitale di 60 milioni di euro con un pool costituito da tre primari istituti bancari italiani.

Nell’ambito dell’operazione di finanziamento, BNL BNP Paribas ha agito in veste di Global Coordinator, Bookrunner, Banca Depositaria e Banca Agente, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) e UniCredit S.p.A. in qualità di Global Coordinators e Bookrunners. Il finanziamento, della durata massima di 78 mesi, si compone di tre linee di credito di tipo term suddivise in:

(a) una linea di credito di ammontare massimo fino a 30 milioni di euro destinata al sostegno dei progetti di internazionalizzazione e parzialmente assistita da una garanzia autonoma e a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A.;

(b) una linea di credito di ammontare massimo fino a 20 milioni di euro finalizzata a rifinanziare l’indebitamento bancario a medio lungo termine esistente e, per l’eventuale parte residua, a reintegrare la liquidità aziendale;

(c) una linea di credito di ammontare massimo fino a 10 milioni di euro disponibile per l’eventuale crescita per linee esterne del Gruppo.

Per gli aspetti legali inerenti il finanziamento Somec si è avvalsa dello Studio Legale Legance Avvocati Associati mentre SACE S.p.A. e gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo Studio Legale internazionale ADVANT NCTM. Il Presidente di Somec Oscar Marchetto ha affermato: "Sono molto soddisfatto per l'accordo raggiunto con il pool di banche e SACE e per le condizioni negoziate che sono state applicate al finanziamento. É un passaggio che rende ancora più solida la nostra posizione finanziaria. Queste linee di credito unite alla tradizionale forte generazione di cassa operativa di Somec andranno a sostenere i nostri investimenti e l’eventuale piano di crescita per linee esterne”.