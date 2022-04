Per l'azienda Somec oltre 30 milioni di nuovi ordini in ambito marittimo

Somec S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, comunica di aver acquisito due nuovi ordini per complessivi 31 milioni di euro in Germania e Francia. Entrambe le commesse afferiscono al segmento dei Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, e in particolare al Marine Glazing.

Nel dettaglio, dal cantiere tedesco Meyer Werft sono stati acquisiti contratti relativi all’esecuzione di due nuove navi per il gruppo Carnival Cruise Line, per un valore di circa 18 milioni di euro. Si tratta della Carnival Jubilee, terza costruzione della serie “Mardi Gras”, dotata di una stazza di 183.900 tonnellate e una capacità di accoglienza per 5.400 ospiti. Le maestranze di Somec si occuperanno della realizzazione dei moduli prefabbricati delle terrazze, complete di balaustre e separazioni tra le balconate, oltre a tutti i parabrezza e le balaustre degli spazi aperti. La consegna dei lavori è prevista nel mese di ottobre 2023.

A tale commessa seguirà un’altra costruzione in opzione, con consegna ad aprile 2026. Dal cantiere francese Chantiers de l’Atlantique, invece, Somec ha acquisito contratti relativi alla fornitura di quattro nuove navi extralusso, ciascuna in grado di ospitare fino a 456 ospiti, per un valore totale di circa 13 milioni di euro. La commessa è destinata all’armatore The Ritz-Carlton Yacht Collection. Somec si occuperà della realizzazione di tutte le vetrate delle cabine, complete di balaustre e separazioni tra le balconate, oltre a tutti i parabrezza e balaustre delle aree pubbliche e della piscina "Infinity". La consegna delle prime due navi è prevista rispettivamente entro maggio 2024 e maggio 2025. L’ordine contempla anche la partecipazione alla costruzione di due navi in opzione, con consegna rispettivamente a maggio 2026 e maggio 2027. Il portafoglio ordini totale del Gruppo al 31 dicembre 2021 risulta pari a 921 milioni di euro. Da gennaio 2022 ad oggi le commesse acquisite risultano pari a 53 milioni di euro.

Oscar Marchetto, Presidente di Somec, ha sottolineato: "Queste nuove commesse sono motivo di grande soddisfazione per il Gruppo e mi congratulo con tutto il team. In una fase di sviluppo come quella attuale in cui Somec si è aperta anche a nuovi investimenti e orizzonti di business, confermiamo la nostra alta specializzazione nel Marine Glazing a supporto dei principali cantieri e armatori del mondo. La ripresa che sta dimostrando il settore crocieristico, sia per quanto riguarda le navi passeggeri sia quelle d’alta gamma, unito all’interesse che stiamo ricevendo proprio in questi giorni al Seatrade Cruise Global 2022, una delle principali fiere dedicate all’industria crocieristica internazionale in corso al Miami Beach Convention Center, sono aspetti che ci fanno guardare con rinnovata e ulteriore fiducia al prossimo futuro”.