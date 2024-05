Somec: ricavi a 87,5 milioni di euro nel primo trimestre del 2024

Il consiglio di amministrazione di Somec Spa, specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, ha esaminato e approvato i dati gestionali, relativi ai ricavi consolidati al 31 marzo 2024.

Nel primo trimestre dell’anno, il Gruppo Somec ha registrato un fatturato pari a 87,5 milioni di euro, segnando un incremento dell’1,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato è espresso al netto del contributo della società Hysea Srl, non più operativa da fine 2023, che nel corso dei primi tre mesi del 2023 aveva eseguito una rilevante commessa. La divisione Horizon ha registrato nel trimestre una ottima performance, +8,7% grazie all’incremento segnato dalle costruzioni civili in US e ai lavori di refitting navale in fase di realizzazione. La divisione Talenta ha riportato nel periodo esaminato un decremento nel fatturato pari a 4,8 milioni di euro, principalmente dovuto ad una diversa evoluzione temporale dei lavori relativi ai sistemi e prodotti di cucine professionali per l’ambito navale. I ricavi della divisione Mestieri, al netto di Hysea, nei primi tre mesi dell’anno hanno registrato un aumento di circa un milione di euro, ovvero il +6,3% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Degno di nota l’incremento dei volumi della controllata TSI grazie ai progetti in corso su tutti i principali cantieri navali, sia sul mercato domestico che internazionale.

Il commento

«I ricavi del trimestre confermano ancora una volta la resilienza del fatturato e la solidità delle nostre scelte di business - spiega il presidente di Somec, Oscar Marchetto -. L’andamento più che buono della divisione Horizons, grazie al dinamismo del settore civile statunitense e del refitting navale, ha consentito di assorbire integralmente la flessione dei ricavi di Talenta, determinata da una diversa tempistica nell’esecuzione di alcuni lavori, e quindi destinata ad essere riassorbita nel corso dell’esercizio. Sono molto soddisfatto anche per la crescita continua della divisione Mestieri che, ancora una volta, attesta la costante domanda di alta artigianalità italiana nel mondo».