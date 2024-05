Somec: Stefano Rosa Uliana alla guida di Mestieri

Somec S.p.A. (Euronext Milan: SOM), specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, comunica di aver nominato quale Amministratore Delegato di Mestieri S.p.A. Stefano Rosa Uliana, il quale ha assunto la responsabilità dal 6 maggio 2024. Il nuovo incarico persegue l’obiettivo di integrare nel Gruppo esperienze gestionali consolidate e di rafforzare il management, per poter cogliere tutte le opportunità del processo di crescita già avviato.

Stefano Rosa Uliana è laureato in Ingegneria presso l’Università di Trieste. Ha lavorato nel mondo dell’arredo e design come amministratore delegato del gruppo Calligaris del quale è stato anche Direttore Generale della filiale americana dal 2010 al 2015. Nel 2005 si è trasferito in Messico diventando Managing Director di Elica America, la controllata americana di Elica S.p.A. leader nella produzione di cappe da cucina. In precedenza ha passato circa 10 anni in Electrolux dove ha operato con responsabilità crescenti sia in Italia che in Svezia. Oltre a quasi vent’anni di esperienza internazionale, 8 dei quali negli Stati Uniti, Uliana ha lavorato per aziende multinazionali, famigliari e controllate da fondi di private equity gestendo progetti di sviluppo e seguendo diverse operazioni di M&A.

Mestieri si compone di diverse aziende italiane specializzate nella lavorazione artigianale di pregio di vari materiali, fra i quali metalli, marmi, legno e tutto quanto contribuisce alla realizzazione su scala globale di opere iconiche negli ambiti residenziale, retail, hospitality e navale. Nel corso dell’esercizio 2023, Mestieri ha realizzato ricavi pari a 95,7 milioni di euro, in crescita del 37,3% rispetto all’anno precedente.