Gli spumanti Bottega arrivano in 300 punti vendita La Piadineria

Gli spumanti Bottega, in particolare il Prosecco, da qualche settimana è negli oltre 300 punti vendita di La Piadineria, azienda lombarda che più d'ogni altro ha fatto conoscere a tutti gli italiani, e non solo, il piacere di mangiare una piadina, farcita in mille modi e oggi degustabile con un buon bicchiere di spumante Bottega. La Piadineria serve, ogni giorno, almeno 35 mila clienti in ogni parte della penisola. Quasi 15 milioni di piadine, da Trieste a Palermo, vengono consumate ogni anno. Un prodotto a cui si puà aggiungere un pò di tutto, Prosecco compreso. Bottega non ha perso l'occasione di entrare in questo particolare canale dell'Horeca, tra i fornitori delle centinaia di locali de La Piadineria