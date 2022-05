Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La start up IVY Srl presenta il software per la fabbrica LODESTAR durante la Settimana della Sostenibilità di Assindustria Venetocentro. Il giorno 17 maggio 2022 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Treviso, dalle 10.00 alle 13.00, IVY Srl sarà una delle start up innovative e sostenibili che avrà il piacere di presentare in anteprima LODESTAR, il software per la fabbrica che guida il personale operativo durante tutte le attività inerenti alla produzione, la gestione dello stabilimento, le attività relative il processo, la sicurezza, la qualità, le manutenzioni e naturalmente l’ambiente. Si tratta di un momento molto importante per la start up di Motta di Livenza, nata da un’idea del management di Proxital Srl, leader italiano della produzione di plastiche estruse, per presentare in anteprima un software fortemente voluto e ideato e realizzato partendo da una necessità effettiva di chi vive il lavoro in fabbrica ogni giorno e ha deciso di volerlo valorizzare ai massimi livelli. LODESTAR infatti nasce dalla considerazione che I processi operativi dell’azienda non possano essere lasciati al caso, alla consuetudine o all’intuito del singolo imprenditore ma vadano invece razionalizzati secondo criteri innovativi, sostenibili e efficienti come quelli racchiusi in una disciplina, la Smart Lean Production che raccoglie principi e metodi da applicare alla produzione in maniera organica per ottenere l’eccellenza operativa grazie alla riduzione degli sprechi e all’aumento del valore per il mercato. LODESTAR si basa sui principi della Smart Lean Production per garantire una produzione snella, basata su un’organizzazione efficiente che consente di produrre al meglio massimizzando le risorse a disposizione. Grazie all’utilizzo di LODESTAR si mettono in pratica tutti i principi e i metodi della Lean Production senza il minimo sforzo. Presentano i soci fondatori Emanuele Ronzini, Giulia Ronzini e Thomas Zanutto.