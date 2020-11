Storeden e 3rand up solutions, l’anticontraffazione integrata nell’e-commerce

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

3rand Up Solutions ha integrato la soluzione brevettata TESI PYB per gestire l’anticontraffazione ed in consumer Engagement con Storeden, la piattaforma di e-commerce Made in italy utilizzata da oltre 3.000 aziende in Italia e prodotto da Projectmoon Srl, azienda scelta anche da Postalmarket per riportare online il mitico catalogo degli anni ’80. TESI PYB è la soluzione brevettata inserita nella Brand Value Platform che permette, attraverso oggetti serializzati con QrCode, RFID, UHF,GF e NFC di dare un’identità digitale ai prodotti consentendo non solo di garantire l’autenticità degli stessi, ma di raccontare al consumatore uno story telling coinvolgente dando contenuti di sostenibilità e di valore al consumatore coinvolgendolo in un’esperienza comunicativa in grado di avvicinarlo emotivamente al marchio. La piattaforma è integrata con vari erp, crm, sistemi di loyalties e retail. “Le aziende nell’era Covid - afferma Dario Pacotto, amministratore & founder di 3rand Up Solutions - ci chiedono sempre anche soluzioni e-commerce innovative ed integrate con la nostra soluzione. Abbiamo scelto Storeden in quanto è una soluzione in cloud in forte crescita ed è molto innovativa. “ “La certezza di acquistare prodotti originali, non può che accrescere in modo esponenziale la fiducia dei consumatori nella vendita online, è quindi un piacere accogliere applicazioni innovative come quelle sviluppate dal gruppo Tesi’’ - afferma Marco Orseoli, responsabile delle alleanze in Storeden.com SCHEDE APPROFONDIMENTO 3rand Up Solutions Partner tecnologico specializzato nella progettazione ed implementazione di soluzioni per dare identità digitali ai prodotti (serializzazione, anticontraffazione, tracciabilità e consumer/customer engagement) la società si occupa di trasformazione digitale a tutto tondo con soluzioni B2B e B2C innovative per Digital Commerce B2C e B2B, show room virtuali e sostenibilità. STOREDEN Storeden è una piattaforma ecommerce sviluppata dalla società Projectmoon Srl nata a Villorba, in provincia di Treviso, che ha rivoluzionato il commercio elettronico: dà la possibilità di realizzare un ecommerce personalizzato in cloud, sincronizzato con i migliori marketplace da Amazon ad Ebay, passando per Facebook e Instagram. Una realtà che si è sviluppata in tutta Italia grazie ad una rete di oltre 200 agenzie web che propongono la piattaforma come soluzione contro la crisi del retail. Le stime di traffico sono imponenti: più di 1.5 milioni di Italiani visitano il loro sistema mensilmente, senza magari neppure saperlo perché vedono sul loro telefonino l’e-shop del loro negozio di fiducia. I negozi virtuali di Storeden sono tra i più visitati in Italia con un market share del 4% secondo il report ecommerce della Casaleggio associati. Ogni secondo oltre 500 persone navigano all’interno dei codici del suo sistema, guardano prodotti, seguendo aziende e facendo acquisti. Informazioni e contatti: www.storeden.com