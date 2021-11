Super Green Pass: «Soddisfatti di avere uno strumento per non chiudere più»

«La conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi ieri sera ha inevitabilmente scatenato un dibattito tra gli associati. La poca fiducia di alcuni verso un Governo che dice di voler salvare il lavoro sotto le festività e questo ennesimo decreto che penalizza chi si tampona con il solo scopo di perdurare un ormai evidente ricatto a chi non si è vaccinato, dopo una iniziale promessa di libertà di scelta, hanno rischiato di fare passare in secondo piano quella che a tutti gli effetti reputiamo una grande vittoria». A dirlo è Andrea Penzo Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite.

«Sono mesi infatti che da diversi fronti, compreso il nostro, chiediamo di poter lavorare anche in zone di criticità più alta in virtù di un costante rispetto delle norme imposte e soprattutto alla luce dell’importante percentuale di vaccinati presenti in Italia - continua Penzo Aiello - Finalmente il super Green Pass assume le sembianze dello strumento che noi ci aspettavamo e chiedevamo fin dall’inizio: un certificato grazie al quale lasciar lavorare aziende che altrimenti sarebbero chiuse, e non un ulteriore vincolo/obbligo che aggrava sulle spalle di realtà che già rispettavano decine di prescrizioni. Come molti di noi si sono fidati della scienza vaccinandosi e credendo alla promessa del Governo di non farci più chiudere, così ora il Governo sembra mantenere la sua parte del patto mettendo nero su bianco la possibilità di restare operativo fino alla zona arancione».

«Auspichiamo quindi che questo decreto sia la chiave di volta per riuscire a salvare il lavoro di migliaia di aziende e che la fiducia che dopo mesi torniamo a riporre nelle istituzioni venga ripagata mantenendo il paese libero di produrre e lavorare grazie al super green pass senza chiusure last minute sulla falsa riga dello scorso anno, poiché se ciò accadesse il fronte della protesta si amplierebbe rischiando di raggiungere un punto di non ritorno» conclude il presidente di Veneto Imprese Unite.