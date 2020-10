Superbonus 110%, a Oderzo lo sportello per informazioni, consulenza e contatti

Cna Oderzo ha aperto lo sportello Superbonus 110% che offre un servizio molto richiesto: informazioni sull’incentivo e messa in contatto dei cittadini che desiderino fare interventi sul proprio immobile con tecnici e aziende.

«Il Superbonus è un’opportunità straordinaria per riqualificare il nostro patrimonio edilizio, che è in larga parte vetusto, rilanciare il comparto casa che ha sofferto molto per le conseguenze del Covid-19, e abbattere l’inquinamento grazie al risparmio energetico e a minori emissioni – afferma Gianfranco Vianello, direttore di Cna Oderzo - L’obiettivo della nostra associazione, in questo momento, è essere vicini a imprese e famiglie». Cna Oderzo sta operando a tutto campo per la maggiore efficacia dell’incentivo e per creare il contesto più favorevole alle imprese e i professionisti associati tramite il confronto continuo con le istituzioni e l’Agenzia delle Entrate e con gli accordi con il sistema finanziario. Con lo Sportello 110% Cna Oderzo fa anche un passo in più per rispondere alle esigenze di famiglie e imprese. Il primo incontro è gratuito.

