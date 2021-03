Boom di richieste per il Superbonus 110%, Ca' Sugana si affida ad una task force

Nei primi due mesi dell'anno in Comune sono pervenute circa 700 domande di accesso agli atti, numero che di norma si registra in almeno un semestre

È stata approvata dalla Giunta comunale l’istituzione di un nuovo gruppo di lavoro inter-settoriale per la gestione delle pratiche di accesso agli atti connesse all’erogazione del Superbonus 110%, detrazione prevista dalla legge n. 34 del 19 maggio 2020 sulle spese sostenute per chi effettua interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. Tale necessità è sorta in seguito alle numerose richieste pervenute al Servizio Attività Edilizia e Archivio. Nei primi due mesi del 2021 (gennaio e febbraio) sono pervenute circa 700 domande di accesso agli atti, numero che, di norma, si registra in almeno un semestre.

Allo scopo di far fronte alle esigenze straordinarie con la necessaria tempestività è stata disposta l’istituzione del tavolo di lavoro che vedrà impegnati, fra gli altri, un funzionario dei servizi amministrativi contabili del Settore Urbanistica Sportello Unico e Verde Urbano come Responsabile dell’ufficio Amministrativo e accesso agli atti del Servizio di Attività Edilizia; un istruttore direttivo del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti in qualità di Responsabile del servizio Archivio, personale di ruolo in Servizio al Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano, personale di ruolo in servizio al Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti (servizio Archivio) e due istruttori di servizi amministrativo contabili. Il Dirigente del Settore Urbanistica potrà comunque integrare l’organico attraverso collaborazioni allargate ad altri settori in base alle competenze richieste.

«Questa norma, avente l’obiettivo di rilanciare le attività edilizie, rappresenta un’opportunità per i cittadini che deve essere coadiuvata di tutti i supporti amministrativi, sia tecnologici che di personale, idonei ed atti alla sua efficienza - afferma l’assessore all’Urbanistica Linda Tassinari - A tale scopo l’Amministrazione ha provveduto, nonostante le difficoltà nelle nuove assunzioni legate al periodo pandemico che stiamo vivendo, a costituire un gruppo di lavoro dedito alla specifica attività rappresentante un iniziale tappa di un progetto più ampio di revisione delle funzioni degli uffici, necessario, ad adempiere in modo efficace alle nuove opportunità che coinvolgono cittadini ed Amministrazione».